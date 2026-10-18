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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الجوي الروسي يسقط أكثر من 1000 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

الدفاع الجوي الروسي يسقط أكثر من 1000 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
الدفاع الجوي الروسي يسقط أكثر من 1000 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت 1015 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مناطق متفرقة في روسيا الاتحادية، خلال الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - " أن قوات الدفاع الجوي دمّرت 1015 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك، وفلاديمير وكالوغا وكورسك ولينينغراد ونوفغورود وأوريول، وبسكوف وريازان وسمولينسك وتفير وتولا وموسكو وكراسنودار، وجمهورية القرم، ومياه البحر الأسود".

وفي وقت سابق من اليوم.. أعلن حاكم مدينة سان بطرسبورج الروسية ألكسندر بيغلوف، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين، جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة.

وكتب بيغلوف - في منشور عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي - "نتيجة لهجوم أوكراني واسع النطاق بطائرات مسيرة، قُتل شخص واحد وأُصيب 5 آخرون، يتلقون العلاج حاليًا في المستشفيات".

وأضاف: "تضرر 12 مبنى سكنيًا ومنزلين خاصين.. وتجري أعمال الترميم حاليًا في المواقع".

وفي وقت سابق من يوم أمس، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن منظومات الدفاع الجوي دمّرت وأسقطت 654 مسيرة أوكرانية وقذيفة "هيمارس" خلال يوم واحد.

وزارة الدفاع الروسية قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية ناطق متفرقة في روسيا الاتحادية

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