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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التطوير بجامعة عين شمس يستكمل تدريب موظفي البريد على لغة الإشارة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استكمل مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس المرحلة الثانية من مشروع تدريب لغة الإشارة لموظفي الهيئة القومية للبريد المصري ضمن المبادرة الرئاسية لدمج ذوي الهمم، وذلك فى إطار التعاون المثمر والفعال بين جامعة عين شمس والهيئات والوزارات المختلفة. 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس الجامعة ، وتحت إشراف الدكتورة نيفين عاصم، مدير المركز، ومنسق التدريب أسماء حمد ، و محمد عطوة أمين المركز .

يهدف البرنامج إلى تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب فى إطار من الإحترافية وعلى أيدى مدربين أكفاء متخصصين وبمبادرة فريدة من نوعها من قطاع إدارة وتنمية رأس المال البشري بالبريد المصري لتقديم كافة الخدمات التى تتميز بها الهيئة لجميع المواطنين بنفس الكفاءة و ذلك طبقا للتوجيهات الرئاسية و تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ .

التدريب والتطوير الهيئة القومية للبريد المصري الهيئة القومية للبريد الدكتور محمد ضياء زين العابدين

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