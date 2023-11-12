عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إجراء جراحة بالمخ بجهاز التصويب المجسي ثلاثي الأبعاد بالمستشفى الجامعي بطنطا| تفاصيل

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نجح فريق طبي وجراحي بمستشفيات جامعة طنطا فى  إنهاء معاناة مريض، يعانى من وسواس قهري  منذ  خمس سنوات، بعد اجراء تدخل جراحي متعارف عليه في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تم فصل الفص الحزامي والأمامي بالمخ بتقنية محدودة التدخل والمخدر الموضعي مع مهدئ بسيط باستخدام جهاز التصويب المجسم ثلاثي الأبعاد وهي ضمن أحدث الأجهزة والتقنيات المتوفرة في مستشفيات جامعة طنطا.

ترقية 23 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 12 مدرسا بجامعة طنطا

أشاد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بمهارة الفريق الطبي والجراحي الذى أجرى الجراحة، موضحاً أنها الأولى من نوعها في مصر والوطن العربي والدول المجاورة طبقا للمجلات ومحركات البحث العلمية، مؤكداً أن مستشفيات جامعة طنطا تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، والكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى لإجراء هذه الجراحات النادرة.

 

أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه فور استقبال المريض بمستشفيات الجامعة، تم فحص ومناقشة الحالة أكثر من مرة من قبل كافة التخصصات الطبية والجراحية المعنية بالجامعة، وقرر الفريق الطبي اجراء الجراحة، وقد تعافي المريض بشكل كبير من جميع النوبات العصبية والاكتئاب وأفكار الوساوس القهرية ليتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي، وتمت الجراحة بالكامل على نفقة الجامعة دون تحمل المريض أي أعباء.

(وقبل أيام من هجوم حماس) تصعيد محتمل.. قرويو الضفة الغربية يتلقون تهديدات في أعقاب مـذبحة غزة

أضاف عميد الكلية أن الجراحة تمت تحت اشراف الدكتور محمد عامر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والدكتور حسام الدين الصاوي رئيس قسم الامراض العصبية والنفسية، وتكون الفريق الطبي من الدكتور حسين حمدي ابوالغيط استشاري جراحات المخ والاعصاب، والدكتورة هند محمد عارف استشاري الامراض النفسية، والدكتور سعد محرم استشاري التخدير والعناية المركزة، والطبيب محمود الباز. والطبيب محمد النشرتي، والطبيب عبد الرحمن حمودة، والطبيبة اسراء حسن، ومصطفى عامر أخصائي التصوير الطبي، وحنان محمد، ونورهان احمد.

الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد عامر الدكتور محمود ذكي التخصصات الطبيه الأولى من نوعها المستشفيات الجامعية المستشفى الجامعي المستشفيات أمراض العصبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تصدع البيت الإسرائيلي.. جالانت وجانتس يتجنبان مصافحة نتنياهو| شاهد

مفاجأة للجمهور.. الزمالك يكشف حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

وكيل التعليم بالغربية يتابع انتظام سير الدراسة بمدارس إدارة شرق طنطا

ترشيحاتنا

بالحجاب.. مي سليم تثير الجدل في أحدث ظهورها| شاهد

بينهم طفلان من حديثي الولادة.. استشهاد 12 مريضاً داخل مجمع الشفاء بغزة

بسبب الحصار الاسرائيلي.. مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة يوجه نداء استغاثة

بعد إطلاق صاروخ من لبنان.. هبوط حاد لـ بورصة تل أبيب

مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لاتفاقية شركة إفريقيا 50

مفاجأة مدوية.. أحمد الشناوي يطرق أبواب الزمالك في صفقة تبادلية.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفعوله سحري.. أسرع مشروب لعلاج التهاب الحلق

تدمير النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا .. والسبب مفاجئ

مفاجأة للجمهور.. الزمالك يكشف حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.. تفاصيل

في ذكراه.. ظهور نادر لزوجة محمود عبد العزيز الأولى.. شاهد

فيديو

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

بسبب صمود غزة.. ناشطة أمريكية شهيرة تعلن إسلامها في بث مباشر|فيديو

كسر حاجز الـ1938 دولار.. تغيرات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هذه وصيتي الآن .. حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وحقيقة دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ