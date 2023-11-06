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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ترقية 23 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 12 مدرسا بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الثانية للعام الجامعي 2023/2024 المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من هند حسن عبد النبى ، شريف محمد عبد السلام  بكلية الطب ، هانى أمين الصاوى ، صبحى الصاوى محمد بكلية العلوم ، نانسى عبد المعبود الصاوى ، ميمونه محمد الأباصيري بكلية التربية النوعية.

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كما وافق  المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من عمرو فوزى فتح شرف ، السيد عباس نصار ، رضوى فتحى ابراهيم ، دينا شوقى عطا بكلية الطب ، هاله فوزى عبد الفتاح بكلية التربية ، مروة مغازى عطيه ، عبد الحميد محمد الصاوى بكلية العلوم ، يارا احمد عيسى بكلية الآداب ، رضا محمد البسيوني ، محمد ممدوح سعد بكلية الهندسة ، علا عبد الحليم يوسف ، مروة عاطف يونس ، زينب فيصل محفوظ بكلية التربية الرياضية ، رانيا شمس الدين فخر الدين بكلية التربية النوعية ، فريدة السيد عبد القوى ، نهله سعيد أسماعيل بكلية التمريض ، أسامة عبد الهادى غنيم بكلية الحاسبات والمعلومات.

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كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من لمياء خالد عبد القوى ، محمد احمد موسى ، سامح فوزى النشرتى ، محمد حسن عبد العاطى بكلية الطب ، سمر سامى القفاص ، أميرة خالد فارس ، هبه محمد طه بكلية العلوم ، محمد احمد شرف بكلية التجارة ، منى محمد سيد ، صفاء محمد عبد الستار بكلية الصيدلة ، نادر البدوى كمال بكلية الهندسة ، نورهان صالح على بكلية التربية النوعية.

وتمت الموافقة على منح( ١١٨٩) درجة دبلوم ، وعدد ( ١٤٠ )  درجة ماجستير ، وعدد ( ٣١ ) درجة الدكتوراه  وعدد ( ١٣٢) ببرنامج دكتور الصيدلة.

الحاسبات والمعلومات التربية النوعية التربية الرياضية الدكتور محمود ذكي الدكتور محمود الضفة الغربية السيد عباس بكلية التربية النوعية جامعة طنطا

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