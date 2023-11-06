ترقية 23 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 12 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الثانية للعام الجامعي 2023/2024 المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من هند حسن عبد النبى ، شريف محمد عبد السلام بكلية الطب ، هانى أمين الصاوى ، صبحى الصاوى محمد بكلية العلوم ، نانسى عبد المعبود الصاوى ، ميمونه محمد الأباصيري بكلية التربية النوعية.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من عمرو فوزى فتح شرف ، السيد عباس نصار ، رضوى فتحى ابراهيم ، دينا شوقى عطا بكلية الطب ، هاله فوزى عبد الفتاح بكلية التربية ، مروة مغازى عطيه ، عبد الحميد محمد الصاوى بكلية العلوم ، يارا احمد عيسى بكلية الآداب ، رضا محمد البسيوني ، محمد ممدوح سعد بكلية الهندسة ، علا عبد الحليم يوسف ، مروة عاطف يونس ، زينب فيصل محفوظ بكلية التربية الرياضية ، رانيا شمس الدين فخر الدين بكلية التربية النوعية ، فريدة السيد عبد القوى ، نهله سعيد أسماعيل بكلية التمريض ، أسامة عبد الهادى غنيم بكلية الحاسبات والمعلومات.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من لمياء خالد عبد القوى ، محمد احمد موسى ، سامح فوزى النشرتى ، محمد حسن عبد العاطى بكلية الطب ، سمر سامى القفاص ، أميرة خالد فارس ، هبه محمد طه بكلية العلوم ، محمد احمد شرف بكلية التجارة ، منى محمد سيد ، صفاء محمد عبد الستار بكلية الصيدلة ، نادر البدوى كمال بكلية الهندسة ، نورهان صالح على بكلية التربية النوعية.

وتمت الموافقة على منح( ١١٨٩) درجة دبلوم ، وعدد ( ١٤٠ ) درجة ماجستير ، وعدد ( ٣١ ) درجة الدكتوراه وعدد ( ١٣٢) ببرنامج دكتور الصيدلة.