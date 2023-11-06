الاحتلال يعلن اعتقال 38 شخصًا في الضفة الغربية منهم 5 ينتمون لـ حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال 38 شخصًا في الضفة الغربية المحتملة، زاعمًا أن 5 منهم ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عدد المعتقلين وصل 66 شخصًا، من بينهم 35 في القدس المحتلة و8 في نابلس.

ونقلت "وفا" عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين قولها إن حصيلة الاعتقالات التي نفذها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي، بلغت 2150 حالة اعتقال، فيما أن هذه الحصيلة لا تشمل المعتقلين من غزة، بما فيهم العمال المحتجزين حتى اليوم، ومن جرى اعتقالهم من الضفة لاحقا.

ولفتت الهيئة، إلى حملات الاعتقال المتواصلة شملت كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.