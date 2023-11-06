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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن نسمح بفصل غزة عن الضفة.. أشتية يدعو إلى إلغاء الاحتفال بيوم الطفل العالمي

محمد أشتية
محمد أشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن فلسطين لن تسمح لمخططات الكيان الصهيوني بفصل غزة عن الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال كلمة مباشرة في مستهل جلسة لمجلس الوزراء الفلسطيني، مؤكدًا أن المشاهد في غزة تتجاوز طاقة الإنسان على التحمل.

وأجهش أشتية بالبكاء، بسبب الأوضاع الإنسانية في غزة وتصعيد الاحتلال عدوانه على القطاع، مؤكدًا أن غزة تحت الركام بحاجة لوقف العدوان للبحث عن الناجين تحت الأنقاض.

وشدد على أن غزة بحاجة إلى ماء وكهرباء وطعام ودواء الآن، لافتًا إلى أنه على المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر بتوقيف المجرمين في غزة.

ودعا أشتية الأمم المتحدة إلى إلغاء الاحتفال بيوم الطفل العالمي ونشر صور أطفال غزة، مؤكدًا أن الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في السجون الإسرائيلية.

ولفت رئيس الحكومة الفلسطينية إلى أن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو متعطش للدم يريد القتل بهدف القتل، مؤكدًا أنه يريد أن يرى "هيروشيما" في غزة. 

المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الكيان الصهيونى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية فلسطين

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