يسرا تنعى عثمان محمد على وتعتذر عن حضور العزاء لهذا السبب

حرصت الفنانة يسرا على نعي الفنان الراحل عثمان محمد على من خلال ستورى عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وكتبت يسرا:" البقاء لله فى وفاة الفنان القدير عثمان محمد على ، فنان من الزمن الجميل ووالد الفنانة الجميلة سلوى عثمان ، خالص العزاء لكل الأسرة .. وأعتذر عن عدم حضورى العزاء لتواجدى خارج البلاد ".

وتستقبل الفنانة سلوى عثمان ، اليوم ، العزاء في والدها الفنان عثمان محمد علي ، بمسجد الشرطة بمنطقة زايد .

وشيع جثمان الراحل عثمان محمد علي ، أمس ، بمقابر الاسرة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وأذاع الإعلامي عمرو الليثي حلقة كانت قد سجلت منذ عدة أسابيع، كان قد سجلها مع الفنان الراحل عثمان محمد علي وابنته الفنانة القديرة سلوى عثمان.

ووجه خلال الحلقة الفنان عثمان محمد علي رسالة الى الفنان محمد رمضان قائلاً : يا محمد اللي أنت فيه ده ابتلاء من الله، ليرى هل تشكر أم تكفر، ولو شكرت، الشكر يكون أنك تعمل أعمال تخدم الوطن والشباب، الشباب اللي بيعتبروك مثل أعلى وقدوة، إحنا في عصر لازم نعيد ترتيب أوراقنا

وتناولت الحلقة ولأول مرة كشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة والتي تذاع ولأول مرة عن الفنان الراحل والذي يتحدث عن بدايته بالتمثيل ودفعته من النجوم ومنهم كرم مطاوع وحسن يوسف وجلال الشرقاوي ، ومشاركته في العديد من الأعمال والمسلسلات ومنها الفرسان والفسطاط وابو جعفر النعمان ، ولن اعيش في جلباب ابي ، وعن علاقته بإبنته سلوي عثمان واخيها ، ورأيه في مشوارها الفني.

وتحدثت سلوي عثمان عن نشأتها وبدايتها ومشوارها الفني وعلاقتها بوالدها وماذا تعلمت منه في مجال الفن ، وعن أعمالها الفنية المتعددة ، وايضاً عن حرمانها من نعمة الأمومة ومدي تأثير هذا الأمر عليها، يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء غدا على شاشة قناة الحياة.