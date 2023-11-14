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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلوى عثمان تستقبل العزاء في والدها .. اليوم

سلوي عثمان
سلوي عثمان

تستقبل الفنانة سلوى عثمان ، اليوم ، العزاء في والدها الفنان عثمان محمد علي ، بمسجد الشرطة بمنطقة زايد .

وكان قد شيع جثمان الراحل عثمان محمد علي ، أمس ، بمقابر الاسرة بمنطقة السادس من أكتوبر.

أذاع الإعلامي عمرو الليثي حلقة كانت قد سجلت منذ عدة أسابيع، كان قد سجلها مع الفنان الراحل عثمان محمد علي وابنته الفنانة القديرة سلوى عثمان.

سلوى عثمان تنتهي من تصوير دورها فى الوصفة السحرية

قبل رحيله.. عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: أنت في ابتلاء

ووجه خلال الحلقة الفنان عثمان محمد علي رسالة الى الفنان محمد رمضان قائلاً : يا محمد اللي أنت فيه ده ابتلاء من الله، ليرى هل تشكر أم تكفر، ولو شكرت، الشكر يكون أنك تعمل أعمال تخدم الوطن والشباب، الشباب اللي بيعتبروك مثل أعلى وقدوة، إحنا في عصر لازم نعيد ترتيب أوراقنا

وتتناول الحلقة ولأول مرة كشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة والتي تذاع ولأول مرة عن الفنان الراحل والذي يتحدث عن بدايته بالتمثيل ودفعته من النجوم ومنهم كرم مطاوع وحسن يوسف وجلال الشرقاوي ، ومشاركته في العديد من الأعمال والمسلسلات ومنها الفرسان والفسطاط وابو جعفر النعمان ، ولن اعيش في جلباب ابي ، وعن علاقته بإبنته سلوي عثمان واخيها ، ورأيه في مشوارها الفني.

 

كما تتحدث سلوي عثمان عن نشأتها وبدايتها ومشوارها الفني وعلاقتها بوالدها وماذا تعلمت منه في مجال الفن ، وعن أعمالها الفنية المتعددة ، وايضاً عن حرمانها من نعمة الأمومة ومدي تأثير هذا الأمر عليها، يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء غدا على شاشة قناة الحياة.

الفنان عثمان محمد على الفنانة سلوى عثمان الفنان محمد رمضان الوصفة السحرية جلال الشرقاوي عثمان محمد على

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