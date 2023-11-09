سلوى عثمان تنتهي من تصوير دورها فى الوصفة السحرية

انتهت الفنانة سلوى عثمان من تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “ الوصفة السحرية ” ، والمقرر عرضه الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تظهر سلوى عثمان ضيف شرف ضمن أحداث العمل فى الحلقات الاولى منه، حيث جمعها عدد من المشاهد بالفنان إسلام جمال.

ومن ناحية أخرى تنتظر الفنانة سلوى عثمان عرض فيلمها الجديد “ وحشتيني ” ضمن فاعليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي .

فيلم وحشتيني كان يحمل اسم العودة الي الاسكندرية سابقا ، وهو من اخراج تامر روجلي “ مصري - فرنسي ”، وشارك في كتابته المخرج الكبير يسري نصر الله .

فيلم العودة إلى الاسكندرية ، يشارك في بطولته كل من الفنانة والمخرجة نادين لبكي ، والقديرة الفرنسية الشهيرة فاني أردان.

الفيلم رحلة يرصد فيها المخرج ذو الأصول السكندرية حياة الطبيبة النفسية «سو» التي تقدم دورها النجمة نادين لبكي في رحلة العودة مـن سـويـسـرا إلي مسقط رأسها مدينة الإسكندرية حيث تقضى والدتها ذات الأصول العريقة وتجسدها النجمة العالمية «فاني أردان» أيامها الأخيرة وهي على فراش الموت حيث تركتها ابنتها «سو» وهـاجـرت إلـى سـويـسـرا قـبـل عـشـريـن عاما ، وخلال رحـلـة الـعـودة تستعيد «سو» ذكـريـاتـهـا عـن مـصـر والـنـيـل والإسكندرية.

الفيلم رحلة ما يعرف بالـ Road Trip تم تصويره بين مصر وسـويـسـرا، ومن المنتظر أن يشارك بأحد المهرجانات العالمية، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين المصريين منهم سلوى عثمان وهاني عادل، وإنعام سالوسة.