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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل شخصية سلوي عثمان في "ورق التوت"

سلوي عثمان
سلوي عثمان

تنتظر الفنانة سلوي عثمان عرض مسلسها الجديد “ورت التوت” يوم 14 أكتوبر علي مجموعة قنوات cbc . 
 

وتطهر سلوي عثمان ضمن الاحداث في شخصية والدة ثراء جبيل، حيث تقوم بتربية الأبناء بمفردها بعد أن يتوفي زوجها . 

 

المسلسل مكون من 45 حلقة، تدور أحداثه في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم، ويطرح العنل  بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التــنـمر ومشاكل الطبقیة وغيره

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مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، خالد أنور، أسماء جلال، سلوي عثمان ، محمد كيلاني، ثراء جبيل، عمرو صالح، سماء إبراهيم، يوسف الأسدي، محمد ناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي،جمال عبدالناصر، يارا جبران، مصطفى منصور، طارق عبيد، سمر علام، معتز هشام، سيناريو وحوار سمر طاهر، محمد فوزي عبدالرحيم، فادي سمير حنا، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، إشراف على الكتابة عبادة نجيب، إنتاج المتحدة و Eagle Films "جمال سنان"، إخراج حسام علي

الفنانة سلوى عثمان جمال عبدالناصر ثراء جبيل سلوي عثمان شريف سلامة مجموعة قنوات cbc قنوات cbc مسلسل ورق التوت

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