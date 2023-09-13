بعد مشاركته بمهرجان فرنسي.. سلوى عثمان: يسري نصرالله وراء ترشيحي لـ"العودة إلى الإسكندرية"

أكدت الفنانة سلوى عثمان سعادتها بمشاركة فيلمها الجديد “العودة إلى الإسكندرية” بأحد المهرجانات في فرنسا.

وقالت سلوى عثمان في تصريحات خاصة لصدى البلد: سعيدة للغاية بمشاركة الفيلم في أحد المهرجانات العالمية، ومن المقرر أن تستمر رحلة الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية.

وأضافت سلوى عثمان: رشحت إلى العمل عن طريق المخرج الكبير يسري نصر الله، والمشارك في كتابة الفيلم بجانب المخرج تامر روجلي، بعد أن تعاونت معه في مسلسل منورة باهلها ، وفي الحقيقة انهم أسندوا إلي دورَا مختلفًا تمامًا عن الأعمال التي أظهر فيها بدور الأم، فألعب داخل الأحداث شخصية مختلفة تماما علي.

وتابعت : المخرج تامر روجلي على المستوى الفني في غاية الاحتراف ولديه رؤية فنية مميزة ، وعلي المستوى الإنساني فهو شخص في غاية اللطف وودود وقد استمتعت بالعمل تحت قيادته ، وقد جمعتني المشاهد الخاصة بي بالفنانة والمخرجة نادين لبكي ، والتي كانت في غاية اللطف .

فيلم العودة إلى الاسكندرية يشارك في بطولته كل من الفنانة والمخرجة نادين لبكي ، والقديرة الفرنسية الشهيرة فاني أردان.

الفيلم رحلة يرصد فيها المخرج ذو الأصول السكندرية حياة الطبيبة النفسية «سو» التي تقدم دورها النجمة نادين لبكي في رحلة العودة مـن سـويـسـرا إلي مسقط رأسها مدينة الإسكندرية حيث تقضى والدتها ذات الأصول العريقة وتجسدها النجمة العالمية «فاني أردان» أيامها الأخيرة وهي على فراش الموت حيث تركتها ابنتها «سو» وهـاجـرت إلـى سـويـسـرا قـبـل عـشـريـن عاما ، وخلال رحـلـة الـعـودة تستعيد «سو» ذكـريـاتـهـا عـن مـصـر والـنـيـل والإسكندرية.

الفيلم رحلة ما يعرف بال Road Trip تم تصويره بين مصر وسـويـسـرا، ومن المنتظر أن يشارك بأحد المهرجانات العالمية. ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين المصريين منهم سلوي عثمان و هاني عادل إنعام سالوسة.

شارك في كتابة سيناريو الفيلم كل من المخرج يـسـرى نصرالله مع مـخـرجـه تـامـر روجـلـي وماريان بروان.