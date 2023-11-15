استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم، الأربعاء، في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر"، سجلت العملة الأوروبية 33.41 جنيه للشراء و33.57 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.52 جنيه للشراء، و33.69 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.06 جنيه للشراء، و33.18 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.37 جنيه للشراء و38.56 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.50 جنيه للشراء و38.68 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.91 جنيه للشراء و38.03 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي ارتفاعا، حيث تجاوز 100 جنيه، وسجل 99.12 جنيه للشراء و100.11 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

وعالميا، هبط الدولار إلى مستويات متدنية اليوم، بعد أن تراجع خلال الليل مع صدور قراءة مفاجئة أضعف للتضخم في الولايات المتحدة عززت الرهانات على أن الفيدرالي الأمريكي وصل لنهاية دورة تشديد السياسة النقدية.

في الوقت نفسه، تلقى اليوان الصيني في الخارج بعض الدعم بعد أن تجاوز الإنتاج الصناعي المحلي ونمو مبيعات التجزئة التوقعات.

وارتفع اليوان في الخارج لفترة وجيزة مسجلا أعلى مستوى في 3 أشهر عند 7.2385 مقابل الدولار قبل أن يتراجع قليلا إلى 7.2477 دولار.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، في أحدث قراءة 104.14، وهو ليس ببعيد عن أدنى مستوى في شهرين الذي سجله أمس الثلاثاء عند 103.98.

ومع تراجع الدولار، استقر اليورو بالقرب من 1.08725 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أغسطس في اليوم السابق، وسجل الجنيه الإسترليني 1.2489 دولار، مقتربا من مستويات شوهدت آخر مرة في سبتمبر.



