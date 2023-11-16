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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: لا أعرف إلى متى سيستمر الصراع في غزة

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه لا يعرف إلى متى سوف يستمر الصراع في قطاع غزة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العملية الإسرائيلية في غزة ستتوقف "عندما لا تعود حماس قادرة على القيام بأشياء مروعة ضد الإسرائيليين".

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره الصيني شي جين بينج: "طلبنا من إسرائيل أن تكون حذرة للغاية في عمليتها العسكرية بمستشفى الشفاء بغزة".

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وأوضح أن "إسرائيل دخلت إلى المستشفى بينما يحمل جنودها أسلحة وبحثنا معهم الحاجة إلى أن يكونوا حذرين للغاية".

وتابع: "سأفعل كل ما في وسعي لتحرير الرهائن ولا أتحدث عن تدخل عسكري"، لافتًا إلى أنه "متفائل بعض الشيء" بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس.
 

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