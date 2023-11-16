بايدن: حماس ارتكبت جريمة حرب بإقامة مقر عسكري في الشفاء وإسرائيل تحافظ على حياة الأطفال

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن القصف الإسرائيلي العشوائي غير مقبول، مؤكدًا أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهمية أن تكون قواته حذرة في مجمع الشفاء الطبي، زاعمًا أن حركة حماس ارتكبت “جرائم حرب” بإقامة مقر عسكري في المستشفى، وأن الاحتلال الإسرائيلي يحافظ على حياة الأطفال.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج أن "الجيش الاسرائيلي جلب حاضنات الخدج معه إلى مجمع الشفاء وأعطى وقتا للأطباء والمرضى للخروج ودخل بقوة صغيرة داخل باحة المستشفى فيما بعد".

وتابع: "الأعمال القتالية ستتوقف عندما لا تبقى لحماس القدرة على القتل وعمل أشياء مروعة للإسرائيليين، فحماس قطعت رؤوس الأطفال وحرقت النساء وهن على قيد الحياة"، زاعمًا أن "حماس ارتكبت جرائم حرب بإقامة مقر عسكري في مستشفى".

واستطرد قائلاً: " أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومة الحرب الوزارية أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو حل الدولتين. هذه الأمر لن ينتهي إلا بحل الدولتين"، مشددًا على أنه "من الخطأ أن تفكر إسرائيل في إعادة احتلال قطاع غزة".

وأشار بايدن إلى أنه يجري مشاورات مع القادة العرب بشأن حل الدولتين، وأنه منخرط "بشدة" في قضية المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن ونشهد تعاونا كبيرا من دولة قطر.

