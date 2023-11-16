الأسرى وليس حماس.. سمير راغب يكشف سبب اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء

قال العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن جيش الاحتلال الاسرائيلى، استطاع السيطرة على المنطقة الواقعة بين بيت لاهيا وبيت حانون.



وأضاف سمير راغب خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن هناك دلائل مادية تؤكد عدم وجود أي مراكز قيادة لـ حركة حماس داخل مستشفى الشفاء.

حركة حماس



وأكد العميد سمير راغب قائلا: "إسرائيل بتقول من 20 سنة أن فيه مركز قيادة لحماس فى مجمع الشفاء لكن حتى الآن لا يثبت دليل مادى".

وأشار العميد سمير راغب، إلى أن جيش الاحتلال دخل مجمع الشفاء لتتبع مسار الأسرى الإسرائيليين المصابين فى عملية 7 أكتوبر.