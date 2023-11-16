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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حلمي النمنم: مخططات تهجير الشعب الفلسطيني بدأت قبل إعلان تأسيس إسرائيل

وزير الثقافة الأسبق
وزير الثقافة الأسبق حلمى النمنم

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن مخططات التهجير للشعب الفلسطيني بدأت قبل إعلان تأسيس إسرائيل.

وأوضح، حلمى النمنم خلال حواره مع برنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة "اون" أن الدولة المصرية وضعت كل الأطراف الدولية والإقليمية أمام مسئوليتها فى أزمة قطاع غزة.

مرارة الكأس


وأضاف حلمى النمنم: الفلسطينيون ذاقوا مرارة الكأس طوال الـ 75 سنة الماضية، لافتا إلى أن تاريخ إسرائيل ضد المدنين والأطفال دموي.

وكان سامح شكري وزير الخارجية، أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي رفض مصر القاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج قطاع غزة.

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