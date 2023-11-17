5 سيارات رياضية زيرو تبدأ من 720 ألف جنيه.. صور

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من السيارات، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب العلامات التجارية وبلد المنشأ، ومنها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، والتي تحظى بشعبية كبيرة محليًا وعالميًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق 5 سيارات رياضية زيرو تبدأ من 720 الف جنيه.

سيارات رياضية

1 – شيري تيجو 3

تضم السيارة شاشة لعرض الوسائط المتعددة تتوسط قمرة القيادة، وعجلة قيادة تدعم العديد من اوامر التحكم، بالاضافة إلى مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للأبواب، وحساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، مرايات جانبية كهربائية، ومثبت للسرعة، ونظام صوتي ترفيهي.

وترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى وجود اضاءة LED، إلى جانب فتحة سقف كهربائية، مع اقطاب ثنائية على جانبي الجزء العلوي، و نظام المكابح المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى وسائد هوائية أمامية للحماية.

وزودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء طراز CVT، بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

اسعار شيري تيجو 3 الرسمية موديل 2024 في مصر

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بسعر رسمي داخل السوق المصري يبلغ 720 الف جنيه.

سيارات رياضية

2 – رينو داستر

تحتوي السيارة رينو داستر على وجنوط رياضية، مع تجهيزات تتضمن حساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، اضافة إلى شاشة داخلية تتوسط قمرة القيادة، ونظام صوتي ترفيهي، و ناقل سرعات أوتوماتيكي، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج 115 حصان، و156 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتضم وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح، قفل مركزي، مع تجهيزات تتضمن حساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، اضافة إلى شاشة داخلية تتوسط قمرة القيادة، ونظام صوتي ترفيهي، و مرايات جانبية كهربائية.

اسعار السيارة رينو داستر موديل 2023 الرسمية في مصر

الفئة الاولى بسعر مليون و40 الف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و200 الف جنيه.

سيارات رياضية

3 – شيري تيجو 7 برو

تحتوي السيارة شيري تيجو 7 برو على، وسائد هوائية AIRBAGS ، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام المساعدة على خوض المرتفعات HAC ، نظام التحكم في خوض المنحدرات، برنامج التوازن الالكتروني، برنامج دعم الفرامل BAS.

وتضم السيارة شيري تيجو 7 برو مرايات كهربائية جانبي "طي"، مكيف هواء، شاشة عرض الوسائط المتعددة، فتحة سقف كهربائية، مقود حركة "مالتي فانكشن"، جنوط رياضية، حساسات ركن خلفية، كاميرا للمتابعة، قفل مركزي، زجاج كهربائي أمامي وخلفية، ريموت للتحكم. زر تشغيل وايقاف المحرك، مثبت سرعة.

وتستخدم السيارة شيري تيجو 7 برو محرك 1500 CC تيربو، بقوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كم.

اسعار شيري تيجو 7 برو الرسمية موديل 2024 في مصر

الفئة الاولى بسعر مليون جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و100 الف جنيه.

سيارات رياضية

4 – جيتور X70 PLUS

تستخدم جيتور X70 PLUS محرك 1500 سي سي، يضخ 156 حصان، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي DCT سداسي النقلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة.

وتضم السيارة مقعد للسائق بتحكم كهربائي من 6 اتجاهات، كاميرا خلفية وبانوراما، مثبت سرعة، مكبرات صوتية، شاشة تتوسط قمرة القيادة بقياس 10.25 بوصة، فتحة سقف بانوراما، بلوتوث، مكيف هواء، حساسات حركة، نظام مراقبة النقاط العمياء، وتحذير مغادرة المسار.

اسعار جيتور X70 PLUS موديل 2024 في مصر

تقدم السيارة جيتور X70 PLUS بقيمة سعرية قدرها 1,049,000 جنيه.

سيارات رياضية

5 – بي ام دابليو X1

تضم السيارة BMW X1 موديل 2024 على حزمة من وسائل الحماية مع أنظمة الرفاهية والتحكم، بينما تستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1500 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 140 حصانا، و 230 نيوتن/متر، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات، وزمن للتسارع يقدر بـ 9.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

تأتي BMW X1 موديل 2024 بسعة تخزين خلفية تبلغ 540 لتر، مع خزان وقود سعة 45 لتر، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 4500 مم، و 1845 مم للعرض الكلي، و1642 مم لارتفاع السيارة الكلي، مع 205 مم لمستوى ارتفاع السيارة عن الارض.

اسعار بي ام دابليو X1 الرسمية موديل 2024 في مصر

الفئة الاولى بسعر 2,250,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 2,500,000 جنيه.