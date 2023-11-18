عابرة وتنتهي قريبا.. رئيس الوزراء يزف بشرى عن أزمة الدولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه شرف بوجوده في إطلاق قافلة اغاثة اهلينا في غزة صباح اليوم لافتا إلى أنه قام بعد ذلك بجولة داخل ١٠ مصانع في مدينة العبور و العاشر من رمضان مشيرا الي ان هناك توجيهات للرئيس السيسي بدعم القطاع الخاص.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي علي هامش جولته بالعاشر من رمضان أن ٩٥٪؜ من الاستثمار في مصر استثمار أجنبي مباشر مشيرا الي أنه تفقد استثمارات في الدواء ومواد البناء ونسيج .

وأضاف مدبولي ان الاستثمار المباشر يعي تمام اين يوضع استثماراته لافتا ان هناك مصانع اتخذت الرخصة الذهبية وبدات العمل منذ ٦ اشهر مؤكدا انه خلال عام سيبدا المصنع بالانتاج مؤكدا ان هناك دعم مباشر للمستثمرين من الحكومة المصرية .

وأكد مدبولي ان مصنع هاير يعد أول مصنع في العالم لانتاج الادوات الكهربائية مشيرا الي انهم كان ليس لديهم اي نيه للعمل في مصر لكن بعد عدد من المشاورات وتقديم حوافز قرروا الاستثمار في مصر في انتاج الاجهزة الكهربائية.

وأضاف مدبولي أن الاستثمارت وتشغيل المصانع في مصر تقليل فاتورة الاستيراد والطلب علي الدولار .

ووجه مدبولي رسالة الي رجال الأعمال أن أزمة الدولار أزمة عابرة وفي فترة قريبة سيتم الانتهاء منها ويجب ان نكون كدولة تملك مقدرات انتاجنا .

وأوضح أن الاستثمار المباشر يعي جيدا قدرات الدولة المصرية لذلك قاموا بالاستثمار في مصر لافتا ان كل مصنع يتم انشائه يقلل من فاتورة الاستيراد

واشار إلى أن الدولة تقدم كل الدعم لكل رجال الصناعة الوطنيين والاجانب لافتا ان نحن كدولة لدينا تقدم كل الحوافز للمستثمرين