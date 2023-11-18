أمين مستقبل وطن بكفر الشيخ: نقف جميعاً خلف السيسي ونفخر بإنجازاته.. صور

أعلن المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، اليوم، السبت، اصطفاف أبناء المحافظة خلف الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفاً: « جئنا اليوم لنقول للرئيس السيسى نحن معاك ياريس لنكمل الإنجازات التى تحققت».

وأضاف، الرفاعي، خلال كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم الرئيس السيسي والذي عقد بمدينة كفر الشيخ، «نفخر أننا لدينا جيش قوى يحفظ الأرض ويصون العرض مشيداً بإنجازات الرئيس السيسي وأنه لايقبل التفاوض ولا يقبل أن يفرط فى شبر واحد من أرض مصر».



وتابع: نقول للرئيس السيسي نحن جميعاً حزب مستقبل وطن وفى المحافظة رجالاً ونساءً وشبابًا كلنا خلف الرئيس السيسى، مضيفاً «إنه مشهد عظيم أرى فيكم جميعاً الحضور الخير والشعب يستطيع أن يتحمل من أجل مصر ..معك وخلفك سيادة الرئيس وإن شاء الله تكون الانتخابات ملحمة تاريخية وننتصر جميعاً للعبور بمصر إلى آفاق جديدة من التنمية».

وثمن المهندس فوزي الرفاعي، تكريم الرئيس السيسي للمرأة المصرية، موضحاً «أقول للمرأة وهي نصف المجتمع.. المرأة تم تكريمها فى عهد الرئيس السيسى وحظيت بمكانة عالية وتقلدت كل المناصب».

ووجه أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، الشكر والتقدير لكل من حافظ على أمن مصر، قائلاً نشكر رجال الجيش والشرطة الذين شعرنا بالأمن والأمان معهم.. وحفظ الله مصر وتحيا مصر».

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