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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هاني محمود: أخبرت هشام قنديل أنني غير مناسب لثقافة الإخوان في الحكومة

صدى البلد

تحدث الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، عن فترة توليه وزارة الاتصالات في حكومة الإخوان، قائلًا إنه عندما تم التواصل مع لمقابلة هشام قنديل كان يضع في اعتباره أنه لن يقبل المنصب.

وأضاف محمود خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "قولت له لا أعتقد أنني سأكون مناسبًا بسبب ثقافة الإخوان، وهو رد وقال لي إحنا عاوزين أحسن واحد في كل مجال".

وتابع: "بعدها كلمي الدكتور كمال الجنزوري وقال لي لماذا رفضت الوزارة ولازم تقف بجانب البلد، وبالفعل كلمه وقاله إنني قبلت الوزارة".

واستكمل: "ثاني يوم على طول كنا في رمضان وكلمني هشام قنديل ليسألني عن رأيي قولت له خلاص أنا موافق".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

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