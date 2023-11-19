ترسم صورة مصر.. طارق شكري: المشاركة في الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم الخارجي

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية نزول المواطنين والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحًا أن النزول والمشاركة في الاستحقاق الرئاسي؛ رسالة للعالم الخارجي لصورة الدولة المصرية.

وأضاف طارق شكري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطي حقيقي تشهده الدولة المصرية، ولا بد من المشاركة فيه؛ كونه حق دستوري، مشددا على عدم تدخل أحد أو التأثير في عملية التصويت.

وأوضح النائب طارق شكري، أن هناك تحديات ومخاطر تحاك بالدولة المصرية، ولا بد من الانتباه لها جيدا من قبل المواطن، ومساندة القيادة السياسية والدولة فيما هو قادم.

الحرب على قطاع غزة

وأشار النائب طارق شكري، إلى أن المواطن أدرك مدى ما تواجهه مصر حاليا، بعد الحرب على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال.