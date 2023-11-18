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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. طارق شكري يكشف التفاصيل

طارق شكري
طارق شكري

كشف طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جلسة مجلس النواب غدا، بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.

إتمام هذا الأمر أولا.. القانون يحظر التصالح في مخالفات البناء لهذا السبب

بشرى سارة للمخالفين.. تيسيرات جديدة في قانون التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

وقال طارق شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف التيسير على المصريين، ويغلق صفحة قديمة من المخالفات بإجراءات سهلة وسريعة على المواطن".

وأضاف طارق شكري: "تحدثنا في لجنة الإسكان على مدار الأيام الماضية، عن كيفية تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء".

وتابع طارق شكري: "رأينا المشكلات التي كانت تواجه المواطن في القانون القديم، وسعينا إلى تلافيها في القانون الجديد للتصالح"، مضيفا: "القانون الجديد أصبح به إتاحة للتصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية".

وأكمل طارق شكري: "أي مخالفات تمت بعيدا عن الطيران والدفاع المدني؛ لا يوجد ما يمنع من التصالح عليها"، مضيفا: "القانون الجديد للتصالح يتيح لكل من تم رفضه في القانون القديم أو لم يستكمل الإجراءات، أن يستكمل خطوات التصالح بنفس الأسعار القديمة دون رسوم جديدة، كما أتاح القانون الجديد لمن تم رفضه، أن يقدم مجددا في القانون الجديد".

طارق شكري مخالفات البناء التصالح الأسكان اخبار التوك شو

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