أخبار التوك شو| موسى: مصر تملك ما يؤمنها في البحر من أساطيل ورجال.. ومدبولي: عازمون على استكمال خطط للتنمية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أحمد موسى: مصر تملك ما يؤمنها في البحر من أساطيل ورجال قادرون على حمايتها

علق الإعلامي أحمد موسى، على تفاصيل اختطاف جماعة الحوثيين لسفينة إسرائيلية من البحر الأحمر .



أحمد موسى: تحقيقات الشرطة فضحت إسرائيل بشأن حفل غلاف غزة

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن الحفل الإسرائيلي الذي قتل فيه عدد من الحاضرين تزامنا مع عملية طوفان الأقصى.

التموين: التسعيرة الجبرية «ارتداد للخلف».. ونحن نعالج المرض

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السوق المصري جزء من السوق العالمي، في ظل استيراد الكثير من السلع من الخارج، حيث تكلف الدولة الكثير، مما يستدعي الحرص بشكل أكبر.



متحدث جيش الاحتلال: اختطاف الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر حدث دولي خطير

افادت قناة القاهرة الاخبارية بعدد من الانباء العاجله بشان السيطرة على سفينة اسرائيلية.



المشاط: الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة تقدر بـ 4.5 تريليون دولار سنويا



تضارب في رد الفعل الإسرائيلي على مهاجمة الحوثيين لـ سفينة بالبحر الأحمر

قالت دانا ابو شمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن حادث استيلاء الحوثيين على سفينة إسرائيلية شهد ضبابية وتضارب أنباء في البداية من إسرائيل.



الحوثيون: السفن الإسرائيلية ستكون هدفنا الدائم

قال الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، إن قواتنا البحرية نفذت عملية عسكرية كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها للسواحل اليمنية، انطلاقا من المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية، تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وما يتعرض له من مجازر.



مدبولى: تكاليف مواجهة التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن دول العالم لمست آثار الكوارث البيئية خلال السنوات الماضية وسببت أضرارا لحقت بالمجتمعات الأكثر احتياجا.



مدبولي: مصر عازمة على استكمال خطط للتنمية في المجالات المختلفة بخطوات ثابتة

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالشكر لشركات التنمية من المؤسسات الدولية و الائتمانية الشريكة لمنصة نوفي.

الصحة: متابعة لحظية من القيادة السياسية لاستقبال وتوافر الدعم الطبي لـ مصابي غزة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن توجيهات صدرت منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، بتقديم كل أشكال الدعم الطبي للأشقاء في قطاع غزة.