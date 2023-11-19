المشاط: الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة تقدر بـ 4.5 تريليون دولار سنويا

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ، التقدم الذي تم إحرازه فى المنصة الوطنية برنامج "نوفى".

وقالت رانيا المشاط، خلال تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي"، أن البرنامج هو محور الارتباط بين مشروعات المياه، والغذاء والطاقة وتمويلها.

وتابعت وزيرة التعاون الدولى يتصدر التمويل المناخى التعاون الدولي المشترك،إلا أن الالتزامات تجاه التمويل المناخى لم تتحقق والفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة تقدر بـ 4.5 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2020.

متعدد الأطراف

وأكدت وزيرة التعاون الدولى: ضرورة التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة التنمية والمناخ.

وأوضحت أنه فى ضوء ما سبق أطلقت مصر مبادرين رئاسيتين خلال مؤتمر المناخ المناخ الماضى وهما دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والمنصة الوطنية لبرنامج نوفى.