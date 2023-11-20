308.65 مليون دولار قيمة صادرات الإسماعيلية الزراعية من يناير حتى أكتوبر 2023

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إجمالي قيمة الصادرات الزراعية للمحافظة منذ بداية يناير ٢٠٢٣ وحتى أكتوبر الماضي بلغت ما يقرب من ٢١,٧٢٨ مليون طن من الخضر والفواكه، والمحاصيل الحقلية، بقيمة حوالي ٣٠٨,٦٥ مليون دولار.

وأشار المهندس إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، إلى أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت كمية ما تم تصديره من الخضر نحو ١٧١,١٢٠ طن، بقيمة مالية تصل إلى ٢٥١٠٩٥,٧ دولار، وبلغت كمية ما تم تصديره من الفاكهة حوالي ٩١,٩٦ طن، بقيمة مالية تقارب ٧٦٣٤٨,٧٤ دولار، وتم تصدير محاصيل حقلية تصل إلى ٣٦٥٩,٩ طن، بقيمة تجاوزت ٢٤,٧٦ مليون دولار، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي بإجمالي ٣٩٢٣,٠٢ طن وبقيمة إجمالية ٢٥,٠٨٨ مليون دولار.

وأوضح أنه تم تصدير المحاصيل الزراعية إلى عددًا من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي، كما بلغ عدد الشهادات التصديرية التي صدرت خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي ٢٢١٤ شهادة، منهم ٢١٣ شهادة فقط خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣.