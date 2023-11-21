عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تناقش مقترح الخطة المستقبلية للجنة الاستثمار

صدى البلد

   ناقشت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مقترح الخطة المستقبلية للجنة الاستثمار بالشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، خلال الفترة من 2023- 2028، والتي بدأت بعرض ما تملكه الشركة من أصول في 7 محافظات هي "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، بورسعيد، دمياط"، حيث تتنوع هذه الأصول ما بين "دور العرض السينمائية، استوديوهات، أراضي".

 


جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة الثقافة، اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة، وأعضاء مجلس إدارتها، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
 

 

وشمل المقترح تقسيم العمل إلى أربعة محاور رئيسة تتمثل في، استغلال الأراضي الفضاء، التي تملكها الشركة لتحقيق أكبر استفادة، والعمل على توظيفها في تقديم الخدمات الثقافية للجمهور بالشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على حفظ وترميم كافة الأفلام التي تملكها الشركة لتعظيم القيمة من توزيعها من خلال الشركة التابعة، وذلك بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب السعي إلى الحصول على حقوق توزيع أفلام أخرى خاصة والتوسع في نشاط التوزيع للغير، إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء منصة إلكترونية لعرض الأفلام ذاتيًا أو بالشراكة مع المنصات الوطنية.

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة صباحا على هذه الطرق.. الطقس ليلا مائل للبرودة

وزير الشباب: أندية السكان تلعب دورا كبيرا في تمثيل قضايا الوعي المجتمعي

"معهد تيودور بلهارس" يؤكد دعمه للأبحاث العلمية للتخفيف من آثار التغيرات المُناخية

كفر الشيخ .. افتتاح معرض "شتاء دافئ" لتوفير الملابس لطلاب الأسر الأكثر احتياجا

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروع خط المياه الناقل للقناة الملاحية

محافظ سوهاج: استثمارات الدولة الحالية بالمحافظة غير مسبوقة

محافظ الإسكندرية ووفد مقاطعة قوانغدونج الصيني يبحثان سبل تعزيز التعاون

سفارة موسكو بالقاهرة: إجلاء 558 روسيا من غزة عبر ميناء رفح البري

متحف الفن الإسلامي يستقبل جولات أتوبيس الفن الجميل احتفالاً بعيد الطفولة

"تاريخ النهب الاستعماري لمصر".. جديد قصور الثقافة في سلسلة ذاكرة الكتابة

مقترح تطوير


كما شمل المقترح التطوير الذاتي لدور العرض السينمائي وتشغيلها عن طريق الشركة التابعة، وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة بناء ودمج دور العرض في مشروع متعدد الاستخدام، والعمل على تطوير الاستديوهات بالشراكة مع القطاع الخاص، ودراسة إمكانية التعاقد مع شركة العاصمة الإدارية لبناء استديوهات جديدة وفق أحدث النظم العالمية، بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب بناء متحف فني خاص لكل مقتنيات الاستديوهات التاريخية القائمة.
وخلال الاجتماعين، تم التصديق على القوائم والحسابات الختامية الأولى للشركة عن الفترة من 6 فبراير 2022 وحتى 30 يونيو 2023، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم الموافقة على مشروع توزيع الأرباح بالقوائم المالية المتنهية في 30 يونيو 2023، على أن يؤول نصيب الدولة في الأرباح للخزانة العامة للدولة، كما تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة صباحا على هذه الطرق.. الطقس ليلا مائل للبرودة

وزير الشباب: أندية السكان تلعب دورا كبيرا في تمثيل قضايا الوعي المجتمعي

"معهد تيودور بلهارس" يؤكد دعمه للأبحاث العلمية للتخفيف من آثار التغيرات المُناخية

كفر الشيخ .. افتتاح معرض "شتاء دافئ" لتوفير الملابس لطلاب الأسر الأكثر احتياجا

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروع خط المياه الناقل للقناة الملاحية

محافظ سوهاج: استثمارات الدولة الحالية بالمحافظة غير مسبوقة

محافظ الإسكندرية ووفد مقاطعة قوانغدونج الصيني يبحثان سبل تعزيز التعاون

سفارة موسكو بالقاهرة: إجلاء 558 روسيا من غزة عبر ميناء رفح البري

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: استهداف المدنيين اللاجئين في مواقع تتمتع بالحماية غير مقبول

الاحتلال ينفذ اقتحامات واعتقالات لفلسطينيين في نابلس وجنين والخليل

دعاء القنوت في صلاة الفجر.. حكمه وهل تبطل الصلاة بدونه؟

رحلة هي الأطول.. مصر للطيران تنقل المنتخب الوطني لأستراليا على أحدث طائراتها

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. بهذه الساعة قبل الفجر

أسعار الحج السياحي 2024 بالتفصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع مؤثر.. فيديو يوثق مآسي تفطر القلوب للشعب الفلسطيني.. شاهد

فيديو متداول لمزاح ثقيل بين صديقين بالعراق ينتهي بكارثة.. شاهد

حقق 14000 دولار.. حكاية فلتر البطيخ المثير للجدل عبر التيك توك

فولتير.. مدافع صريح ضد القوانين الفرنسية الصارمة |ماذا فعل؟

فيديو

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ