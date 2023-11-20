محافظ سوهاج: استثمارات الدولة الحالية بالمحافظة غير مسبوقة

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن الاستثمارات التي ضختها الدولة بالمحافظة خلال الـ 9 سنوات الماضية توازي ما تم ضخه خلال مائة عام سابقة تقريباً.



جاء ذلك اليوم، خلال استقباله بمكتبه، وفد قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الأسبق، والمهندس حسام الزغاوي نقيب المهندسين بسوهاج، وأساتذة قسم العمارة بجامعة الاسكندرية الدكتور محمد هشام سعودى، والدكتور خالد صلاح، والدكتور أحمد الزيات، والدكتور محسن مرداش، والدكتورة شروق اليمانى، والمهندسة دنيا نبيل، والمهندس مصطفى إبراهيم، والمهندسة أنجي خالد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.]



وجاءت الزيارة في إطار الخطة الدراسية لمرحلة بكالوريوس العام الجامعي 2023/2024، لقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، لدراسة تطوير وتنمية قطاع إقليم وسط وجنوب الصعيد، في إطار خطة القسم العلمي والتي تهدف لتخريج دفعة تتوافق مع علم ومعرفة بالمشروعات القومية بمحافظات الجمهورية.



ورحب محافظ سوهاج - خلال اللقاء - بوفد جامعة الإسكندرية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، مستعرضاً في كلمته جهود الدولة في تطوير وتنمية محافظة سوهاج، وذلك من خلال المشروعات التي تم الإنتهاء منها والجارية في مختلف القطاعات من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، أو برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أو الخطة الاستثمارية للمحافظة، منوهاً إلى دعم وتعاون المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية معهم، والاستعداد التام لدراسة الآراء والأبحاث الخاصة بهم في تطوير المخطط الاستراتيجي المستقبلي للمحافظة.



وأوضح الدكتور محمد هشام سعودي، أنه تم اختيار محافظة سوهاج لعمل دراسة للوضع الراهن، ودراسة المخطط الاستراتيجي للإمتداد العمراني، والإرتقاء بالبنية العمرانية لمدن المحافظة، مشيراً إلى تنظيم زيارات ميدانية للطلاب، وعقد اجتماعات وجولات بحضور عدد من القيادات التنفيذية للمحافظة .



وتضمن اللقاء مشاهدة عرض فيلم تقديمي من قبل طلاب قسم العمارة، بعنوان "دراسة الوضع الراهن لمدينة سوهاج" ضمن مشروع تطوير إقليم الصعيد، كما تم تقديم الرؤى الخاصة لتطوير المدينة مع مراعاة البعد التاريخي والموارد المتاحة للمدينة.