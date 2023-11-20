محافظ الإسكندرية ووفد مقاطعة قوانغدونج الصيني يبحثان سبل تعزيز التعاون

بحث محافظ الإسكندرية محمد الشريف، مع وفد من مقاطعة قوانغدونج الصينية بحضور قنصل عام الصين في المحافظة يانج يي سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.



وأكد المحافظ على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين مدينة الإسكندرية والعديد من المقاطعات الصينية.



كما أكد أن المحافظة حريصة دائمًا على تعزيز العلاقات على كافة الأصعدة، خاصة في المجال الاستثماري، ولعل ما تمتلكه الإسكندرية من مقومات سياحية بكونها أقدم سكندريات العالم؛ وعاصمة للفن والثقافة حيث تضم العديد من الآثار مختلفة العصور، وأيضًا كونها العاصمة الاقتصادية الثانية لمصر كل ذلك يجعلها جاذبة لاستثمارات مع كبرى الدول الاقتصادية.



وأشار إلى أهمية الاستثمارات الصينية على أرض عروس البحر المتوسط، مؤكدًا على الاستعداد التام لتذليل كافة التحديات لإقامة المشروعات التنموية التي تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠.



من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة الإسكندرية حيث تتشابه بشكل كبير مع مقاطعة قوانغدونج التي تضم أكبر مواني الصين ، كما تحوي العديد من المصانع والشركات الكبرى فهي تُعد من أهم المدن الاقتصادية بالصين.



وفي الختام؛ أهدى الوفد، محمد الشريف محافظ الإسكندرية جائزة الصداقة، وهي أعلى جائزة يتم اهدائها من المقاطعة لحاكم غير صيني، تقديرًا لجهوده في دعم التعاون بين المدينتين.