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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروع خط المياه الناقل للقناة الملاحية

محافظ دمياط، الدكتورة
محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض

 تابعت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع خط المياه الناقل قطر 100مم، والذي يبدأ من محطة كفر سليمان وحتى القناة الملاحية بطول ١٦.٣٧٥ كم.


وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، اليوم،الاثنين، فقد جاء ذلك خلال ترؤس عوض، لاجتماع حضره ممثلو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وممثلو شركة المقاولون العرب "الجهة المُنفذة للمشروع".

 
واطلعت المحافظ، على معدلات التنفيذ بتلك المرحلة والمعوقات التي تواجه المشروع، وبحثت آخر التطورات بالمسارات بالبديلة للخط وصولاً إلى المنطقة المستهدفة، وأيضًا موقف تنفيذ خطة المرحلة الثانية للخط من القناة الملاحية حتى مدينة رأس البر مستقبليًا.


وأكدت ضرورة الإسراع بخطوات التنفيذ بالمشروع وذلك لتعزيز المدينة والتجمعات السكنية بها بخدمات مياه الشرب، وبما يساهم في وضع خطط رد الشئ لأصله ورصف الطرق التي مر بها مسار الخط.

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