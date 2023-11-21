رغم إصابته.. "عبد الرحمن" ابن الإسماعيلية يحقق لقب أقوى ناشئ في العالم

حصد اللاعب عبد الرحمن زكي ابن محافظة الإسماعيلية على ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية في بطولة العالم للقوة البدنية، التي أقيمت في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصد لقب أقوى ناشئ في لعبة "البنج بريس" ببطولة العالم للقوة البدنية.



وقال "عبد الرحمن" إنَّه فاز بميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية في بطولة مستر أمريكا للقوة البدنية رغم الإصابة التي لحقت به قبل البطولة، مشيرًا إلى أنَّه فخور برفع علم مصر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد "عبد الرحمن" أن البطولة كانت صعبة من حيث الإعداد لها والاصابات التي تعرض لها، مبينا أنه قام بالتحضير لهذه البطولة الهامة قبل 12 أشهر وكان استعداد على أعلى مستوي، مبينا أنه طوال فترة الاعداد تعرض لعدة إصابات.

ووجه "عبد الرحمن" الشكر لكل المصرين الداعمين له في البطولة، قائلاً: أنا فخور بأنني حققت هذا الإنجاز لبلدي مصر، ونحن دولة قوية جدا برئيسها وشعبها، فزت على منافسين أغلبهم أمريكيين وحرصت على عدم إظهار إصابتي واعتمدت على الله حتى فزت بميداليتين ذهبيتين.

وأعرب والد" عبد الرحمن" عن فخره وسعادته بما حققه نجله من إنجاز والتغلب على أغلب المنافسين الأجانب، مؤكدًا على استمرار دعم نجله لتحقيق أهدافه وحصد العديد من البطولات الدولية ورفع علم مصر في كل الدول العربية والأجنبية.

كان اللاعب قد حصد خلال الفترة الماضية المركز الثاني عالمياً ببطولة مستر أولمبيا للقوة البدنية التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بالتهنئة لجميع اللاعبين الفائزين الحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات الدولية المشاركين بها، كما جددت وزارة الشباب والرياضة حديثها حول الدعم المتواصل الذي يُقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي للإرتقاء بالمنظومة الرياضية، والاهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين.