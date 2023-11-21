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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال قمة البريكس.. السيسي: مصر تقف ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة، وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم سواء بشكل فردي أو جماعي. 

السيسي يتحدث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الجلسة الاستثنائية لقمة “بريكس”، أن أطروحات إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة لا تزيد الموقف إلا تعقيدا، مستنكرا “المجتمع الدولي يظل صامتًا أمام عنف غير مبرر من قبل المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، وما تشهده الضفة من اقتحامات عسكرية يومية من قبل الجيش الإسرائيلي، وهي سياسات مرفوضة تسهم في إشعال المنطقة وزيادة مناطق التوتر بها”. 

وتابع الرئيس السيسي، أن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء، والوقف الفوري لإطلاق النار، والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة، مع التشديد على ضرورة تسوية جذور الصراع، والتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، على خطوط الـ 4 من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

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