اخبار مصر على مدار 24ساعة.. مصر توقف الحرب في غزة خلال ساعات

اخبار مصر.. تواصل مصر دورها المحور من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة، وذلك بعد مُعاناة استمرت لأكثر من شهر ونصف، راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين الفلسطينيين… ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

خلال ساعات.. مصر توقف الحرب في قطاع غزة وتحبط مخططات إسرائيل في سيناء

تواصل مصر دورها المحور من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة، وذلك بعد مُعاناة استمرت لأكثر من شهر ونصف، راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين الفلسطينيين.

السيسي يتابع جهود الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

السيسي: المجتمع الدولي يقف صامتا أمام عُنف المستوطنين إزاء الفلسطينيين

حذر الرئيس السيسي من وقوف المجتمع الدولي صامتاً أمام عُنف غير مُبرر من قبل المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأمام ما تشهده الضفة من اقتحامات عسكرية يوميا، من قبل الجيش الإسرائيلي وهي كلها سياسات مرفوضة تسهم في إشعال المنطقة وزيادة مناطق التوتر بها.

السيسي: مستمرون في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية .. ونرفض أي محاولات لتصفيتها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها.

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية

مصر تحذر من سيناريوهات تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها.. ومدبولي: الرد سيكون حاسمًا

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، كما هو الحال مع حدودها في الجهات الأخرى الغربية والجنوبية، مؤكداً أن مصر ـ وحال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية ـ سيكون لها رد حاسم، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

التغير المناخي وقطاع الزراعة.. مركز البحوث يشارك في دورة تدريبية لكوكبة من الباحثين

يشارك المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، في دورة تدريبية بعنوان "التغير المناخي وقطاع الزراعة"في الفترة من 19/11/2023 حتى 30/11/2023.

لا تصفية ولا تهجير.. حملة السيسي الانتخابية: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم المرشح الرئاسي اعبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور أعضاء الحزب، وكبار الشخصيات العامة، وبمشاركة عدد كبير من الشباب والمرأة، وبحضور عدد كبير من فئات الشعب المصري الذي يقدر عددهم حوالي 7 آلاف مواطن مصري.

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

رصدت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، وفق آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية التي تشير إلى استمرار استقرار الأحوال الجوية في جميع المحافظات.

لا يزال يمثل تهديدا.. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية إن كوفيد-19 لا يزال يشكل تهديدا مع انتشار متحور جديد من فيروس كورونا المسبب للوباء بشكل مطرد في أنحاء العالم.

أبو العينين من واشنطن: الولايات المتحدة عليها دور رئيسى ومسئولية لتحقيق السلام .. وعليها التحرك الفورى لوقف إطلاق النار فى غزة

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن ما يجرى من قتل ومجازر للشعب الفلسطينى لن يؤدى إلى السلام، مشيرا الى أنه فى شهر واحد استشهد 13 ألف فلسطينى وجرح 30 ألف وهُجر 1.6 مليون أصبحوا بلا مأوى أو طعام أو ماء. محذرا من خطورة المخطط الذى تمارسه إسرائيل عبر القتل والحصار والتجويع لإجبار الفلسطينيين على النزوح قسريا الى سيناء. مؤكداً أن هذا المخطط يهدد السلم والأمن الاقليمي وسوف يفجر الاوضاع فى المنطقة.

مدبولي: الدولة المصرية تعي ما يُحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بياناً أمام مجلس النواب، صباح اليوم، حول الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وكذا التدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة.

أسعار الحج السياحي 2024 بالتفصيل

أسعار الحج السياحي 2024 يسأل عنها المصريون الراغبون في التقدم الي الحج السياحي 2024 عقب إعلان وزارة السياحة و الآثار عن ضوابط حج هذا العام ، و التي تنفذه شركات السياحة المصرية وفقا لعدة برامج ما بين السياحي و الاقتصادي و البري .

قبل ما تدفع.. مواصفات برنامج الحج السياحي 5 نجوم

الحج السياحي 5 نجوم تضمنت مواصفات برنامجه، إعلان وزارة السياحة والآثار عن ضوابط الحج السياحي 2024 ، التي تعد وثيقة ملزمة للشركات السياحية و الحجاج المصريين.