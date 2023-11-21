قبل ما تدفع.. مواصفات برنامج الحج السياحي 5 نجوم

الحج السياحي 5 نجوم تضمنت مواصفات برنامجه، إعلان وزارة السياحة والآثار عن ضوابط الحج السياحي 2024 ، و التي تعد وثيقة ملزمة للشركات السياحية و الحجاج المصريين.

ونصت مواصفات برنامج الحج السياحي 5 نجوم ، وفقا لضوابط الحج السياحي أن يكون السكن بمكة والمدينة بفنادق خمس نجوم نصف إقامة "بوفيه مفتوح" بحد أقصي 4 أفراد بالغرفة .

الحج السياحي 5 نجوم



وشملت مواصفات برنامج الحج السياحي 5 نجوم ، الأقامة بـ المشاعر مني وعرفات في هناجر فاخرة وإقامة كاملة وجبة فطار جافة ووجبتين ساخنتين للغذاء والعشاء والإقامة في خيام ألماني .

تضمنت مواصفات الحج السياحي 5 نجوم ، الانتقالات بـ أتوبيسات خاصة موديل حديث في المشاعر ، بالإضافة الي الانتقالات الداخلية أتوبيسات خاصة موديل حديث أو طيران .

يذكر أن حددت الضوابط المنظمة للحج السياحي أسعار الحج السياحي 2024 للبرنامج الخمسة نجوم صف أول مباشر على الحرم وحتي 250 مترا 450 ألف جنيه ، وحددت له عدد تأشيرات 4000 تأشيرة تقارب 17% من حجم تأشيرات الحج للسياحة .



كما حددت الضوابط أسعار الحج السياحي 2024 للبرنامج الخمسة نجوم صف ثان من 250 مترا إلى 1250 متر بقيمة 390000 جنيه .

فيما جاءت أسعار الحج السياحي 2024 ، للبرنامج السياحي اقتصادي طيران موسم كامل مكة بفنادق وحتي 1750 مترا بقيمة 260 ألف جنيه، والاقتصادي تحسين خمسة نجوم حتى 250 مترا بقيمة 230 ألف جنيه، و الاقتصادي تحسين أربعة وخمسة نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتي 750 مترا 226 ألف جنيه ، وبذلك بعدد تأشيرات 13000 تأشيرة بحجم 57% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي.



و أسعار الحج السياحي 2024 لبرامج الحج البري موسم كامل مكة بفنادق وحتي 1750 متر بقيمة 225 ألف جنيه ، وبري تحسين 5 نجوم حتي 250 مترا بقيمة 195 ألف جنيه، وبري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتي 750 مترا بقيمة 191 ألف جنيه، بعدد تأِشيرات 6000 تأشيرة بحجم 26% من حصة الحج السياحي 2024 .



ونوهت الضوابط الخاصة بحج 2024 ، أن أسعار الحج السياحي 2024 ، المبينة عالية تمثل الحد الأقصى لأسعار البرامج ويجوز للشركات السياحية التنفيذ بأسعار تقل عنها.