السيسي: مستمرون في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية .. ونرفض أي محاولات لتصفيتها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها.

وأضاف الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي في بوك: "تابعت باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً".

وطالب الرئيس السيسي كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن.