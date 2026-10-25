دعامة مرارية بقيت 12 عامًا.. وتدخل متكامل ينهي معاناة مريض بمستشفى صيدناوي

نجح الفريق الطبي بمستشفى صيدناوي للتأمين الصحي في علاج مريض يبلغ من العمر 39 عامًا، حضر يعاني من انسداد والتهاب حاد بالقناة المرارية وارتفاع الصفراء بالدم إلى 15 ، نتيجة انسداد دعامة بلاستيكية رُكّبت قبل 12 عامًا إثر عيب خلقي.

وقالت الهيئة العامة للتأمين الصحي ، أن الإجراء تم بتنسيق بين قسمي الجهاز الهضمي والمناظير والجراحة العامة، تم استخراج الدعامة القديمة بالمنظار وتركيب دعامة جديدة، مع استئصال المرارة بالمنظار في الجلسة نفسها.

وبعد الرعاية والمتابعة، استقرت حالة المريض وخرج إلى منزله بسلام.

الفريق الطبي:

▪️ د/ محمد الشوري — استشاري الجهاز الهضمي ومناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية.

▪️ د/ محمد إسماعيل — أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير.

▪️ د/ إبراهيم نعيم — طبيب مقيم الجهاز الهضمي والمناظير.

▪️ د/ محمد السيد التاجر — استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير بجامعة عين شمس.

▪️ أ.د/ جمال لطفي — أستاذ التخدير بجامعة الأزهر ورئيس القسم.