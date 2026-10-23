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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

65 مليون جنيه لتطوير طرق رأس سدر.. محافظ جنوب سيناء يفتح ملفات الإسكان والمياه والتأمين الصحي

المحافظ خلال زيارته مدينة رأس سدر
المحافظ خلال زيارته مدينة رأس سدر
ايمن محمد

تفقد اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، عددًا من المشروعات والمبادرات المجتمعية والمنشآت الخدمية بمدينة رأس سدر، خلال جولته الميدانية، التي شملت متابعة جهود تحسين المظهر الحضاري ودعم الأسر الأولى بالرعاية ورفع كفاءة الخدمات المحلية، قبل عقد لقاء جماهيري بمقر مجلس المدينة لاستعراض المشروعات التنموية ومناقشة احتياجات المواطنين، والإعلان عن تخصيص 65 مليون جنيه لدعم وتطوير شبكة الطرق بالمدينة.

استهل المحافظ جولته بتفقد معرض «ملابسك تسعدهم» للتكافل الاجتماعي، بمقر مبنى تمكين المرأة، والذي يتيح الملابس مجانًا للمواطنين المستحقين، في مبادرة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

وتفقد المحافظ «جدارية رأس سدر» أمام حديقة الفردوس، التي نُفذت بالمشاركة المجتمعية، مشيدًا بدور أبناء المدينة في دعم أعمال التجميل والارتقاء بالمظهر الحضاري، ومؤكدًا أهمية تكاتف الأجهزة التنفيذية والمواطنين في تنفيذ المبادرات التي تسهم في تطوير الأماكن العامة وإبراز الهوية البصرية للمدينة.

وشملت الجولة تفقد مقر الوحدة المحلية لقرية أبوصويرة، عقب الانتهاء من أعمال تطويره بالجهود الذاتية، حيث تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة المقر وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في تيسير تقديم الخدمات لأهالي القرية، مشيدًا بالمشاركة المجتمعية في دعم المنشآت الخدمية والارتقاء بمستوى أدائها.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية استمرار المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين المظهر الجمالي للمدن، ورفع كفاءة المنشآت الخدمية، بما يعزز المشاركة الشعبية في جهود التنمية وينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين.

وعقب الجولة الميدانية، تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بمجلس مدينة رأس سدر، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى سرعة تلقي الطلبات وإنهاء الإجراءات، في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وعقد المحافظ لقاءً جماهيريًا بمقر مجلس المدينة، لاستعراض المشروعات التنموية والخدمية ومناقشة عدد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للأهالي، بحضور رئيس المدينة، وعضوي مجلس النواب الدكتورة يارا عفت وماجد ربيع عطوة، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمرأة البدوية والمجتمع المحلي، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، إلى جانب مشايخ وعواقل ومواطني رأس سدر.

65 مليون جنيه لدعم شبكة الطرق

واستعرض المحافظ خطة دعم وتطوير شبكة الطرق بمدينة رأس سدر، بإجمالي 65 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، و50 مليون جنيه دعمًا إضافيًا، بهدف رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى البنية التحتية وتيسير حركة المواطنين، بما يدعم جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي.

حلول لملف الإسكان وتوصيل الكهرباء

وفي ملف الإسكان، وجه المحافظ بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء للعمل على حل مشكلة تقسيم الشباب بمدينة رأس سدر، والمتعلقة بقطع الأراضي البالغ مساحتها 200 متر مربع، واستكمال إجراءات توصيل الكهرباء إليها خلال خطة العام المالي الحالي، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستفيدين.

لجنة شهرية لمشكلات ساقطي القيد وتوثيق الزواج القبلي

وفي إطار التعامل مع المشكلات الاجتماعية والقانونية التي تواجه بعض المواطنين بالمناطق الودية، وجه المحافظ بعقد لجنة شهرية تضم الجهات المختصة لبحث حالات ساقطي القيد، والعمل على توثيق الزواج القبلي، بما يساعد المواطنين على استخراج الأوراق الثبوتية اللازمة والحصول على الخدمات الحكومية المستحقة.

ووجه بتشكيل لجنة بالتنسيق مع منظومة التأمين الصحي الشامل لتسجيل المواطنين المستحقين، وتيسير إجراءات انضمامهم إلى المنظومة، بما يضمن استفادتهم من الخدمات الطبية المتاحة.

دراسة لإحلال شبكات المياه القديمة

وفي ملف مياه الشرب، ناقش المحافظ حالة شبكات المياه القديمة المصنوعة من الحديد، ووجه بإعداد دراسة فنية وتقديرية لإحلالها، في ضوء المخاوف المرتبطة بتآكل المواسير وظهور الصدأ نتيجة تفاعلها مع المياه.

وشهد اللقاء الإشارة إلى الانتهاء من إحلال 12 كيلومترًا من المواسير، مع استمرار إضافة غاز ثاني أكسيد الكربون (CO₂) وفق إجراءات التشغيل المتبعة، كإجراء مؤقت لحين استكمال إحلال الشبكات المستهدفة.

تنظيم سوق اليوم الواحد وحل مشكلات الأراضي

وتناول اللقاء متابعة وتنظيم سوق اليوم الواحد بمدينة رأس سدر، بهدف تحقيق أقصى استفادة منه وتوفير السلع للمواطنين بصورة منظمة، إلى جانب بحث مشكلات الأراضي المرتبطة بجمعية الإسكان بالمدينة، خاصة الملفات المتعلقة بالصرف الصحي، والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول مناسبة.

واستمع المحافظ إلى طلبات المواطنين وشكاواهم، وناقشها مع مسؤولي الجهات التنفيذية المختصة، موجهًا بدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة، بما يعزز سرعة الاستجابة للاحتياجات المحلية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وفي ختام اللقاء، أهدى المهندس خالد طه، مدير عام حقول الشركة العامة للبترول، درع الشركة إلى محافظ جنوب سيناء، تقديرًا لجهوده في دعم مسيرة التنمية بالمحافظة ومتابعة المشروعات التنموية والخدمية.

وأكد محافظ جنوب سيناء استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، ومتابعة الملفات الخدمية على أرض الواقع، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب وممثلي المجتمع المحلي، بما يدعم جهود ويستجيب لاحتياجات أهالي رأس سدر.

جنوب سيناء رأس سدر المحافظة مبادرات مواطنين

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