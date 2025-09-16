رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي يتفقد مستشفى صيدناوي بالقاهرة

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين؛ أجرى الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، زيارة تفقدية لمستشفى صيدناوي للتأمين الصحي بالقاهرة.

وكان في استقباله الدكتور وسام وهيبة، مدير عام المستشفى، حيث شملت الجولة الميدانية تفقد مختلف أقسام المستشفى، والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات، وتوافر الأطقم الطبية والتمريضية، والتأكد من الالتزام الكامل بمعايير الجودة في الرعاية الصحية وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

كما شملت الزيارة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ ، وقسم الكلى، والرعاية، والجراحة، والمعامل، وقسم الأشعة، إلى جانب المغسلة التي تم تجهيزها بأحدث ماكينات.

تحويل المعمل إلى معمل مركزي

كما تابع تطورات تحويل المعمل إلى معمل مركزي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات التشخيصية.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى أن حماية صحة المرضى والعاملين، وتقديم رعاية صحية متميزة، تأتي على رأس أولويات الهيئة، مشيرًا إلى دعم الإدارة الكامل للكوادر الطبية، وحرصها على توفير بيئة عمل محفزة، بما يضمن تحسين جودة الأداء وتحقيق رضا المنتفعين.

وخلال الزيارة، التقى رئيس الهيئة بعدد من المرضى، واستمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم بشأن مستوى الخدمة الطبية، مؤكدًا التزام الهيئة بتقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، وفقًا لأعلى معايير الجودة، وتطبيق إجراءات متابعة دقيقة تضمن سلامة المرضى والعاملين.

وأوضح الدكتور أحمد مصطفى أن مستشفى صيدناوي شهد مؤخرًا نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتجهيزات الطبية، حيث تم استحداث عدد من الخدمات المتقدمة، أبرزها: العلاج بالعقار المذيب للجلطات، وفصل البلازما، ودراسة فسيولوجيا الأعصاب لتشخيص أمراض الجهاز العصبي بدقة.

كما تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل عدد من الأقسام الحيوية، منها: قسم الطوارئ، ووحدة السكتة الدماغية، وبنك الدم، والمعمل المركزي، والوحدة النهارية لنقل الدم وعلاج مرضى التصلب المتعدد، والمخازن الطبية، وثلاجة حفظ الموتى، والمغسلة.

بالإضافة إلى 15 عيادة خارجية، مع قرب استلام 10 عيادات أخرى خلال أيام.

وقال إن المستشفى بصدد استلام قسمي الأشعة والغسيل الكلوي بعد تطويرهما بالكامل، وشدد على أهمية الإسراع في استكمال أعمال التطوير للتعقيم ووضع خطة منظمة لنقل المرضى إلى الأقسام الجديدة دون التأثير على سير العمل، وذلك حفاظًا على استمرارية تقديم الخدمة بجودة عالية.

كما وجه برفع مستوى أعمال النظافة بالمستشفى، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة للحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمرضى والمترددين.

وفيما يتعلق بتطوير قسم الغسيل الكلوي، أوضح الدكتور أحمد مصطفى أن المشروع يشمل تحديث شامل للمعدات الطبية، وتوفير خدمات متقدمة لمرضى الكلى، وتحسين بيئة العمل داخل القسم، وتدريب الكوادر بما يضمن أفضل مستوى من الرعاية الصحية، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء التشغيل في أقرب وقت.

كما كشف عن أن قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى يستقبل أكثر من 3,000 مريض شهريًا، بينما تم إجراء ما يزيد على 7,500 عملية جراحية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما يعكس كفاءة التشغيل والاستجابة الفعالة للحالات الطارئة.

يعمل مستشفى صيدناوي حاليًا بطاقة 228 سريرًا، ويضم مجموعة واسعة من التخصصات الدقيقة والمتقدمة، منها: جراحة العظام، والجراحة العامة، وجراحات المخ والأعصاب، والأورام، والأوعية الدموية، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، وطب وجراحة العيون، والقساطر القلبية والطرفية والمخية، ومناظير الجهاز الهضمي، والنساء والتوليد، والجراحات التكميلية والوجه والفكين، والأشعة التداخلية، وعلاج الألم.

واختتم رئيس الهيئة زيارته بعقد اجتماع موسّع مع مسئولي الشئون الطبية والعلاجية ومكافحة العدوى والجودة بالمستشفى.

حضر الاجتماع الدكتور جمال لطفي، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بجامعة الأزهر ومدير العمليات ورئيس قسم التخدير بالمستشفى.

وناقش سير العمل الحالي وخطط التطوير المستقبلية، مؤكدًا ضرورة تعزيز التكامل بين الأقسام المختلفة، وترسيخ ثقافة الجودة وسلامة المرضى، وتحسين نظم التعقيم والتطهير، وتحديث التدريب المستمر للكوادر الصحية.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل وفق خطة طموحة لتطوير المستشفيات التابعة لها على مستوى الجمهورية، تقوم على تحقيق التكامل بين جودة الخدمة، وتوفير التخصصات الدقيقة، والتجهيزات الطبية الحديثة، بما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة لمستحقي التأمين الصحي.