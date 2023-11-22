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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس المجلس الأوروبي: أرحب بالاتفاق المتعلق بالإفراج عن النساء والأطفال بغزة

شارل ميشيل
شارل ميشيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قال إنه يرحب بالاتفاق المتعلق بالإفراج عن النساء والأطفال المحتجزين في غزة.


وأوضحت القناة أن رئيس المجلس الأوروبي، أكد أنه من المهم الاستفادة من الهدنة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة.

كما عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن،  يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة ويطالب بالتوصل إلى حلول شاملة للأزمات مع إسرائيل.

كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار الجهود المصرية المبذولة؛ من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأوضح الرئيس، خلال منشور عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، وعرضته قناة القاهرة الإخبارية، أنه يرحب بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

 

  

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