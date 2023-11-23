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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسين هريدي: نتنياهو كان لا يريد الهدنة

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان لا يريد وقف القتال وكان التقدير الوصول للرهائن عن طريق القوة المسلحة ودخول قوات الاحتلال عن طريق الاجتياح البري والوصول إلى الرهائن.

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وأضاف حسين هريدي، خلال لقاء ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، أن فكرة تحرير الرهائن الاسرائيليين عن طريق العملية البرية أمر صعب ويعرض حياة الرهائن للخطر، مشيرا إلى أن الإدارة الامريكية خلال كل هذه الفترة حاولت مع نتنياهو عدة مرات للموافقة على هدنة انسانية ولكنه كان يرفض.

 

وتابع حسين هريدي، أنه حدث اتفاق بين امريكا والقاهرة والدوحة ليكون في اتفاق لإطلاق رهائن مقابل تحقيق هدنة انسانية، ونتنياهو كان يتعرض لضغط متزايد من عائلات الرهائن ويتهمونه هو ومجلس الحرب أنهم لا يهتمون بحياة الرهائن حتى وافق على الهدنة.

 

 

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