عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن إجلاء 653 مواطناً من قطاع غزة من أصل 900

إجلاء المواطنين الروس
إجلاء المواطنين الروس من غزة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه تم إجلاء 653 مواطناً روسيا من قطاع غزة من أصل 900 مواطن تقدموا بطلبات للإجلاء.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أمس الأربعاء، أنه تم إرسال أكثر من 245 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومن المقرر تسيير رحلة مساعدات أخرى يوم غد الخميس.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام روسية، أن وزارة الطوارئ الروسية قالت إنها سلمت المزيد من المساعدات الإنسانية إلى مصر من أجل غزة.

وغادرت طائرة روسية إلى مطار العريش في الساعة 6.20 صباحًا بتوقيت موسكو.

وقالت الوزارة إنها أرسلت سبع شحنات سابقة، تتضمن "مراتب ووسائد ومنتجات نظافة شخصية وأغذية وأغذية أطفال".

روسيا: مستعدون للمساهمة في تطبيق الاتفاق بين حماس وإسرائيل بشأن الهدنة الإنسانية

فنلندا تعلن إغلاق كل معابرها الحدودية مع روسيا باستثناء واحد

روسيا قطاع غزة المساعدات الانسانية وزارة الخارجية الروسية وزارة الطوارئ الروسية غزة مصر موسكو مطار العريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

وعد رسمي من الحكومة والكيلو بـ27 جنيها بدل 50|مفاجأة بشأن أسعار السكر

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

بيان عاجل لـ قطر بشأن موعد بدء سريان الهدنة في غزة

تدخل حكومي عاجل يزلزل أسعار السكر.. وطرح الكيلو بـ27 جنيها بعد 50

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

ثلاث علامات يرسلها الله لك قبل موتك تنذر بقرب الأجل.. فهل تعرفها؟

موضوعات متعلقة

فنلندا تعلن إغلاق كل معابرها الحدودية مع روسيا باستثناء واحد

روسيا: مستعدون للمساهمة في تطبيق الاتفاق بين حماس وإسرائيل بشأن الهدنة الإنسانية

روسيا ترسل 245 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة| تفاصيل

روسيا تتسلم سلاحا جديدا دقيقا في الضربات

هدنة لمدة 4 أيام.. روسيا تعلق على صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من الشبورة الصباحية.. ودرجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية|فيديو

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن وظيفة لإعداد بيانات جغرافية مكانية.. تفاصيل

حماس طلبت تغييرًا.. الإذاعة الإسرائيلية تكشف سبب تأخر بدء اتفاقية الهدنة بغزة

مدير عام الصحة الفلسطينية: الاحتلال أنذرنا بإخلاء مستشفى الإندونيسي في 4 ساعات

غارة إسرائيلية تستهدف بلدتين جنوب لبنان

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

ماذا يحدث للرضع عند تناول اليانسون؟

فيديو

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ