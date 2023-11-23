روسيا تعلن إجلاء 653 مواطناً من قطاع غزة من أصل 900

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه تم إجلاء 653 مواطناً روسيا من قطاع غزة من أصل 900 مواطن تقدموا بطلبات للإجلاء.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أمس الأربعاء، أنه تم إرسال أكثر من 245 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومن المقرر تسيير رحلة مساعدات أخرى يوم غد الخميس.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام روسية، أن وزارة الطوارئ الروسية قالت إنها سلمت المزيد من المساعدات الإنسانية إلى مصر من أجل غزة.

وغادرت طائرة روسية إلى مطار العريش في الساعة 6.20 صباحًا بتوقيت موسكو.

وقالت الوزارة إنها أرسلت سبع شحنات سابقة، تتضمن "مراتب ووسائد ومنتجات نظافة شخصية وأغذية وأغذية أطفال".