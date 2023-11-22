فنلندا تعلن إغلاق كل معابرها الحدودية مع روسيا باستثناء واحد

قالت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين لرويترز ، اليوم الأربعاء، إن فنلندا تعلن دراسة إغلاق كل معابرها الحدودية مع روسيا باستثناء واحد.



وفي نوفمبر، وصل أكثر من 600 شخص لا يملكون وثائق سفر صالحة إلى الاتحاد الأوروبي إلى فنلندا عبر روسيا، مما دفع هلسنكي إلى إغلاق العديد من المعابر واتهام موسكو بنقل المهاجرين.

ونفي الكرملين هذه التهمة.

ويأتي طالبو اللجوء من مجموعة واسعة من الدول بما في ذلك اليمن وأفغانستان وكينيا والمغرب وباكستان والصومال وسوريا، وفقا لسلطات الهجرة.

وقال فالتونين في مقابلة: " لقد اتخذنا بالفعل إجراءات لإغلاق نقاط العبور الحدودية، وإذا لزم الأمر، فسنقوم بمزيد من عمليات الإغلاق"، مضيفًا أن إغلاق الحدود بأكملها كان أحد الخيارات التي تناقشها الحكومة حاليًا.

وقالت الحكومة في وقت لاحق إن الإعلان عن القيود الحدودية سيصدر الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن روسيا سترد إذا أغلقت فنلندا المراكز الحدودية المتبقية بين البلدين.

ولم تذكر زاخاروفا كيف سيكون رد فعل موسكو. وجاءت تعليقاتها قبل مقابلة رويترز مع فالتونين.

وقالت فالتونين إن استقبال فنلندا لطلبات اللجوء يمكن نقله إلى مكان بعيد عن الحدود البرية، لكنها أضافت أن بلادها ستظل ملتزمة بالتزاماتها الدولية وتضمن إمكانية طلب اللجوء من قبل "الأشخاص الذين هم في حاجة حقيقية".

تعزيز أمن الحدود



انضمت فنلندا إلى تحالف الناتو العسكري في وقت سابق من هذا العام ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وقد أصدرت بالفعل قوانين لتعزيز الأمن على الحدود الروسية العام الماضي، خوفًا من أن يأتي انتقام روسيا على عضويتها في شكل هجرة منظمة.

وتمت صياغة القوانين الجديدة لتمكين إغلاق الحدود التي يبلغ طولها 1340 كيلومترا (830 ميلا) وتمكين الحكومة من توجيه طلبات اللجوء إلى معبر حدودي واحد فقط أو عدة معابر حدودية، مثل المطار في ظروف استثنائية.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون في كلمة ألقتها يوم الاثنين إن فنلندا طلبت من وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) المساعدة في إدارة الوضع.

وأضافت "طلبت فنلندا الآن دعما عملياتيا إضافيا من فرونتكس بما يصل إلى 60 ضابطا في الأسابيع المقبلة".

وأكدت فالتونين ملاحظات حرس الحدود الفنلندي، وقالت إن صناع القرار الفنلنديين لديهم أدلة إضافية على أن خدمة الحدود الروسية كانت تنقل المهاجرين إلى الحدود لكنها رفضت الكشف عن مصادرها.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في الشمال تنخفض حاليًا إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر (-4 درجات فهرنهايت)، مما يجعل العبور محفوفًا بالمخاطر إذا لم يكن لدى المهاجرين ما يكفي من الملابس.

وأضافت: "إن استخدام مثل هذه الوسائل التي تستخدمها روسيا الآن أمر خطير ويهدد الحياة".

وقال فالتونين إن فنلندا حاولت مناقشة الأمر مع روسيا لكن موسكو رفضت حتى الآن الدخول في حوار.

وقال حرس الحدود إن 51 مهاجرا وصلوا يوم الأربعاء من روسيا لتقديم طلب اللجوء عند معبر سالا الحدودي وما لا يقل عن 11 في فارتيوس بشمال فنلندا.