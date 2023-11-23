لو مسافر حج.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة خطوات استخراج جواز سفر مستعجل أون لاين، خاصة فى حالة السفر المفاجئ أو التحضير للسفر من أجل اداء فريضة الحج ، وعليه وفرت الحكومة إمكانية استخراج جواز سفر مستعجل خلال 48 ساعة.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل



وتتيح الدولة للمواطنين الراغبين في استخراج جواز سفر مستعجل أون لاين القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تتضمن مايلي :-

- تبدء أولي خطوات استخراج جواز سفر مستعجل بالدخول لموقع وزارة الداخلية أون لاين

- الضغط علي دليل الخدمات الحكومية ثم يختار الهجرة والجنسية

-سيتم تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- يتم إنشاء حساب جديد أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا.

- يتم ملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

- سداد رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل

هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج جواز سفر مستعجل وتتضمن ما يلي :-



- لابد من تقديم بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عاماً.

- تقديم شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عاماً، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

- تقديم أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

- كما تشمل المستندات عدد 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

-وبالنسبة للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

- وفيما يخص الذكور: شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

- بالنسبة المستندات المطلوبة للإناث: قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

- أما الأطفال يتم تقديم اصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة.

مدة استخراج جواز السفر المصري مستعجل

- يستغرق استخراج جواز السفر المستعجل 48 ساعة

- ويستخرج في نفس اليوم في حالة الطلب الفوري.

- يستغرق ما بين 7: 15 يوماً فى حالة الطلب العادي كحد أقصى لاستلام الجواز.

رسوم استخراج جواز سفر مستعجل

- تبلغ تكلف استخراج جواز سفر مستعجل 550 جنيهاً

- فيما تبلغ 1000 جنيهاً تكاليف استخراج جواز السفر الفوري.

- 450 جنيهاً هي التكلفة الإجمالية لاستخراج جواز السفر العادي.

-يضاف 300 جنيهاً مصرياً مقابل التأمين الإجباري.

- يضاف 400 جنيهاً مصرياً لمن لا يحمل مؤهلاً دراسياً عالياً.

أماكن استخراج جواز السفر



يمكن للمواطن المصري استخراج جواز السفر من خلال مكاتب الجوازات والهجرة التابعة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لوزارة الداخلية على أن يتم الذهاب لمكتب الجوازات التابع للمنطقة السكنية كما هو مسجل في عنوان بطاقة الرقم القومي للمواطن.



كما يمكن للمواطنين التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة بميدان العباسية لسكان الأقاليم والمحافظات، على أن يتم التوجه في أوقات العمل الرسمية وتسليم الأوراق المطلوبة للموظف المختص.