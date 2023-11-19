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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مسافر الحج.. اعرف المستندات المطلوبة من الفائزين

الحج
الحج

يسعى الكثير من المواطنين الفائزين فى قرعة الحج إلي تحضير الأوراق والمستندات اللازمة من أجل السفر لأداء الحج  والتي من بينها بيان موقف التجنيد وغيرها من المستندات خاصة أن بعضها يحتاج إلي الوقت.

مستندات يحتاج لها المسافر بحج القرعة 


ويشترط للسفر لأداء الحج تقديم مستند التجنيد عند السفر ويقوم مناطق التجنيد بصرف «تصاريح السفر مؤقتة» بموجب خطاب موجه من المركز أو قسم الشرطة لمنطقة التجنيد يقدم للجهة الأخيرة بمعرفة المواطن الفائز بقرعة الحج هذا العام.

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الأوراق المطلوبة بتأشيرات الحج

وهناك مجموعة من المستندات المطلوبة من الفائزين بتأشيرات الحج والتي تتضمن مايلي :-

- تتضمن المستندات المطلوبة للحج تقديم أصل جواز السفر المميكن

- كما تشمل الأوراق المطلوبة فيش جنائي مميكن موجه للحج.

- يلزم علي المواطنين تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

- كما تشمل المستندات المطلوبة تقديم عدد 10 صور شخصية حديثة.

ـ ومن بين وأهم المستندات المطلوبة للسفر لأداء فريضة الحج صورة الرقم القومى.

ـ استخراج شهادة QR-Code تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 على أن تكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر.

ـ تتقديم تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة تتضمن اللقاح الرباعي ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات.

-تقديم  تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جه عملهم ومن هم في سن التجنيد

الفحوصات الطبية للفائزين بقرعة حج

وهناك مجموعة من الفحوصات الطبية اللازمة والتي يجب على الفائزين بحج الجمعيات الأهلية بالقيام بها والتي تتضمن مايلي :-

-  يلزم علي المواطنين المسافرين لأداء فريضة الحج تقديم شهادة التحصين (Qr-code) التى تثبت اكتمال جرعات تطعيم فيروس كورونا

-  يتم أخذ شهادات تطعيم الالتهاب السحائي، والحصول على شهادة سارية المفعول له تثبت التطعيم بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل السفر مباشرة، ولا تزيد على 3 سنوات .

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- كما يجب الحصول علي شهادة صحية تفيد التطعيمات والفحوصات اللازمة بعد توقيع الكشف الطبي الخاص بالمراكز الطبية المعتمدة بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا، مع توقيعها وختمها من المستشفى الحكومية.

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