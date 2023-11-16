الدموع تتلألأ في عيون رجال سوهاج وقت إعلان نتيجة قرعة الحج 2024

تتلألأ أذقانهم بيضاء اللون في وجوههم وتتخللها دموع الفرح والسعادة بفوزهم في قرعة الحج 2024، هكذا كان مشهد أهالي محافظة سوهاج من رجالها ومشايخها، الذين عاشوا يحلمون بهذا اليوم عدة سنوات مضت من عمرهم.

ظهر رجال سوهاج في صورة مُبهرة يضعون أيديهم على أعينهم في محاولة منهم لإخفاء دموعهم التي غافلتهم وأمطرت على وجوههم لتغرق أذقانهم البيضاء في مشهد يبرز مدى فرحتهم بالذهاب إلى خير بقاع الأرض في رحلة حج هذا العام 2024م.

كما اعتدنا ألا تظهر دموع الرجال إلا عند بكاء قلوبهم قبيل أعينهم، لما لهم من عادات وتقاليد تمنعهم من إظهار ما يرونه بقلوبهم من أوجاع، واليوم يظهرون في صف واحد وأعينهم تتلألأ بين أذقانهم تعبيرًا عن فرحتهم بفوزهم بقرعة الحج 2024م.

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إعلان القرعة العامة للحج بسوهاج

وشهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، القرعة العامة للحج بحضور اللواء أحمد فجر، نائب مدير أمن محافظة سوهاج، وبحضور لفيف من القيادات.

وتأتي الحصة المُقررة لمديرية أمن سوهاج هذا العام 2023م، هي 258 حاجا، من بينهم 3% من كبار السن، بما يُعادل 8 حجاج.

جدير بالذكر أن القرعة العامة لمديرية أمن سوهاج، تجري على اختيار 250 حاجا على مستوى المديرية، وذلك عقب استبعاد كبار السن.

كما تأتي القرعة الاحتياطي بنسبة 50% من المُقرر بما يُعادل 129 حاجا، لحالات الوفاة بعد القرعة وحالات التنازل والاعتذار ولعدم سداد الرسوم المُقررة، ويتم الاستبدال بالترتيب حسب كشف القرعة.

كما يذكر أن وسيلة السفر لحجاج قرعة مديرية أمن سوهاج هذا العام 2023م، هي الطائرة لجميع الحجاج، حيث إن السفر من وإلى مطار الأقصر.