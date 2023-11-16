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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهيار منزلين ملاصقين واستخراج سيدة عجوز من أسفل الأنقاض في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، إنهيار منزل مكون من طابقين مُشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية؛ نتج عن ذلك إصابة زوجة مالك المنزل التي تناهز السبعين من العُمر، كما انهار حائط منزل ملاصق له من الخلف.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار منزل دائرة المركز، ووجود مصابة.

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وبالإنتقال والفحص تبين إنهيار منزل مكون من طابقين مُشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية، ملك المدعو (صلاح م ع- 68 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، يقطنه وأسرته، وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري من إستخراج زوجة مالك المنزل المدعوة (سعدية ا م ف- 70 سنة- ربة منزل- ويقيم بذات الناحية)، وتبين إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

كما نتج عن الواقعة إنهيار جزء من الحائط الخلفي لمنزل ملاصق ملك المدعو (كامل ح ا ع- 39 سنة- بائع خرده- ويقيم بذات الناحية)، وبسؤال مالكي المنزلين، قررا بمضمون ما سبق، وعلل الأول سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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