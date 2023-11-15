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تعليم

جامعة سوهاج: توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار

صدى البلد

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد عبد الكريم وكيل مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي بالمديرية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الشئون الصحية والجامعة ممثلة فى كليات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، والتمريض)، لدعم القطاع الصحي والقضاء على قوائم الانتظار.

وأكد "النعماني"، خلال الاجتماع أن الجامعة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة والسكان، تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار النهوض بالصحة العامة للمواطنين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتفعيلاََ للمبادرات الصحية التى أطلقها رئيس الجمهورية، وأهمها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، التى تم اطلاقها عام ٢٠١٨، بهدف إنقاذ حياة آلاف المرضى وتخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن فى جميع المستشفيات الحكومية والجامعية والأهلية والخاصة.

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جامعة سوهاج

وثمن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، جهود الجامعة المبذولة فى ملف القضاء على قوائم الانتظار، وما تقوم به من دور هام للارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال رفع كفاءة الفرق الطبية بالمحافظة.

وأشاد بالتعاون المثمر مع إدارة الجامعة، والذى يعكس مدى التكامل والتنسيق بين الجانبين، مشيراً إلى أن البروتوكول يأتي أيضاً بهدف تقديم كافة المساعدات للمرضى فى المجالات الطبية، وذلك لسد عجز الكوادر الطبية أمام التزايد المستمر لأعداد المرضى المترددين على مستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش بنود الاتفاقية التى سيتم توقيعها خلال الاجتماع المقبل.

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