عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الآثار الكارثية لتعاطي المخدرات وتأثيرها على العملية التعليمية.. ندوة توعوية بتجارة سوهاج

صدى البلد

نظمت كلية التجارة بجامعة سوهاج ندوة توعوية بعنوان "لا للمخدرات"، وذلك بهدف توعية الطلاب بالآثار الكارثية لتعاطي المخدرات وتأثيرها  على العملية التعليمية، وآليات تطبيق القانون الجديد الذي ينص على فصل المتعاطي للمواد المخدرة.

وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور محمد الصغير، عميد الكلية، والدكتور إبراهيم محمد عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالمدرج المركزي بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن الدولة المصرية نجحت في ملف مواجهة تعاطي المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان من خلال تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة، بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية.

IMG-20231115-WA0004
IMG-20231115-WA0004
IMG-20231115-WA0003
IMG-20231115-WA0003
IMG-20231115-WA0001
IMG-20231115-WA0001
IMG-20231115-WA0002
IMG-20231115-WA0002

وأضاف النعماني أن قضية الإدمان من أهم القضايا التي تهدد الأمن القومي، ومسئولية مكافحتها تقع على عاتق الجميع، وليس منا من هو خارج المسئولية، لذا تنفذ الجامعة سلسلة من الندوات التوعوية لطلابها عن خطر الإدمان، وما يمكن أن يتسبب فيه من جرائم بشعه في حق نفسه، وأسرته ومجتمعه ودينه.

وأكد أن الخلل والتفكك الأسرى يعد عاملاً رئيسياً فى تلك الأزمة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عمران، أهمية توعية الطلاب بمخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وضرورة تكوين وعي اجتماعي وثقافي وصحي بأضرار المخدرات، والتوعية بطرق الوقاية من تعاطيها.

وقال إن الجامعة تحرص على تقديم الدعم لطلابها للتصدي لجميع المشكلات المجتمعية والنفسية التي تواجههم، وذلك في إطار الدور التنويري للجامعة.

مستشفى سوهاج الجامعي الجديد يقدم خدماته العلاجية والطبية للمطار الدولي|تفاصيل

تخصيص 7 آلاف متر لانشاء مستشفى الجراحات العامة والباطنة بجامعة سوهاج الجديدة

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور محمد الصغير، أن الندوة تناولت العديد من المحاور ومنها، التعريف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والخدمات التي يقدمها المركز، والتعريف بأنواع المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.

وذكر الدكتور إبراهيم محمد، أنه حاضر بالندوة كل من الدكتور ندا عبد المحسن محمد، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الطب ومنسقة الجامعة لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وسيد سباق، رئيس وحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة.

جدير بالذكر أنه بنهاية الندوة تم الرد على جميع الاستفسارات من الطلاب التي تضمنت التعريف بأسباب لجوء البعض إلى المخدرات وكيفية الحماية من مخاطر المخدرات، وخطوات التعافي منها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج المخدرات كلية التجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

حل عاجل لأزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

أنا أنهيت حياة بابا.. القصة الكاملة لجريمة مسن الزيتون وسر سيجارة القاتل

اللقطات الأولى لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء.. شاهد

موضوعات متعلقة

تنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج.. بدء أعمال إنشاء حديقة عامة بحي الكوثر

ترشيحاتنا

موسكو: الجنائية الدولية لا تبالي بمصير أطفال غزة

وضع سقف للفئة الأولى.. الزمالك يعيد النظر في عقود جميع اللاعبين

أوقفوا القتل الأعمى للفلسطينيين.. إسبانيا تنتقد ‎إسرائيل بحدة لأول مرة

حالة الطقس.. الداخلية توجه رسالة لقائدي المركبات على الطرق السريعة

أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

تشييع جثامين 7 شهداء برصاص الإحتلال في مخيم طولكرم بدولة فلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقفتش جمبي زي مراتي الأولى.. شاهد|صور جمعت بين بوسي وهشام ربيع قبل انفصالهما

علامات تكشف العدس الفاسد.. انتبه لها قبل الشراء

من بيتها المدمر| رسالة قوية من سيدة فلسطينية في غزة.. فيديو

برقم صادم.. سعر تيشيرت جورجينا يثير الجدل

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ