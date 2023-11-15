الآثار الكارثية لتعاطي المخدرات وتأثيرها على العملية التعليمية.. ندوة توعوية بتجارة سوهاج

نظمت كلية التجارة بجامعة سوهاج ندوة توعوية بعنوان "لا للمخدرات"، وذلك بهدف توعية الطلاب بالآثار الكارثية لتعاطي المخدرات وتأثيرها على العملية التعليمية، وآليات تطبيق القانون الجديد الذي ينص على فصل المتعاطي للمواد المخدرة.

وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور محمد الصغير، عميد الكلية، والدكتور إبراهيم محمد عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالمدرج المركزي بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن الدولة المصرية نجحت في ملف مواجهة تعاطي المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان من خلال تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة، بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية.

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وأضاف النعماني أن قضية الإدمان من أهم القضايا التي تهدد الأمن القومي، ومسئولية مكافحتها تقع على عاتق الجميع، وليس منا من هو خارج المسئولية، لذا تنفذ الجامعة سلسلة من الندوات التوعوية لطلابها عن خطر الإدمان، وما يمكن أن يتسبب فيه من جرائم بشعه في حق نفسه، وأسرته ومجتمعه ودينه.

وأكد أن الخلل والتفكك الأسرى يعد عاملاً رئيسياً فى تلك الأزمة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عمران، أهمية توعية الطلاب بمخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وضرورة تكوين وعي اجتماعي وثقافي وصحي بأضرار المخدرات، والتوعية بطرق الوقاية من تعاطيها.

وقال إن الجامعة تحرص على تقديم الدعم لطلابها للتصدي لجميع المشكلات المجتمعية والنفسية التي تواجههم، وذلك في إطار الدور التنويري للجامعة.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور محمد الصغير، أن الندوة تناولت العديد من المحاور ومنها، التعريف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والخدمات التي يقدمها المركز، والتعريف بأنواع المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.

وذكر الدكتور إبراهيم محمد، أنه حاضر بالندوة كل من الدكتور ندا عبد المحسن محمد، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الطب ومنسقة الجامعة لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وسيد سباق، رئيس وحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة.

جدير بالذكر أنه بنهاية الندوة تم الرد على جميع الاستفسارات من الطلاب التي تضمنت التعريف بأسباب لجوء البعض إلى المخدرات وكيفية الحماية من مخاطر المخدرات، وخطوات التعافي منها.