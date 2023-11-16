مديرية أمن سوهاج تُعلن القرعة العامة للحج

شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، إعلان القرعة العامة للحج بمديرية أمن سوهاج، بحضور اللواء أحمد فجر، نائب مدير أمن محافظة سوهاج، وبحضور لفي من القيادات.
وتأتي الحصة المُقررة لمديرية أمن سوهاج هذا العام 2024م، هي 258 حاج، من بينهم 3% من كبار السن، بما يُعادل 8 حجاج، ومن الجدير بالذكر أن القرعة العامة لمديرية أمن سوهاج، تجري على اختيار 250 حاج على مستوى المديرية، وذلك عقب استبعاد كبار السن.
القرعة العامة للحج بسوهاج
كما تأتي القرعة الاحتياطي بنسبة 50% من المُقرر بما يُعادل 129 حاج، لحالات الوفاة بعد القرعة وحالات التنازل والاعتذار ولعدم سداد الرسوم المُقرره ويتم الاستبدال بالترتيب حسب كشف القرعة.
ومن الجدير بالذكر أن وسيلة السفر لحجاج قرعة مديرية أمن سوهاج هذا العام 2024م، هي الطائرة لجميع الحجاج، حيث إن السفر من وإلى مطار الأقصر.