مصدر مصري مسئول: اتفاق الهدنة يتضمن إدخال مئات شاحنات المساعدات لغزة

أكد مصدر مصري مسئول أنه خلال الهدنة سيتم إدخال مئات الشاحنات بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تشمل وقفا لإطلاق النار، ومصر تدعو كافة الأطراف الالتزام ببنود الهدنة.

وكان قد أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن مصر تؤكد ما تم الإعلان عنه من بدء سريان الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة، في تمام الساعة السابعة صباح غد الجمعة.

وأوضح رشوان، أن مصر قد تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمقرر الإفراج عنهم بعد ظهر اليوم الأول للهدنة، غدا الجمعة.

وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بمطالبة مصر لطرفي الهدنة بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له وتم التوافق حوله.