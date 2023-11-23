الهلال الأحمر الفلسطيني: معبر رفح شريان الحياة من مصر الشقيقة .. فيديو

قال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، إن المستشفيات في قطاع غزة تعيش كارثة إنسانية وتحتاج للدعم خلال الهدنة الإنسانية.

وأضاف رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الوقود نفد في مستشفيات قطاع غزة وهناك شح كبير في المستلزمات الطبية".

وأشار: "الوضع الإنساني في قطاع غزة متدهور للغاية مع استمرار العدوان الإسرائيلي"، موضحا: "الهلال الأحمر المصري يقوم بمجهود كبير من أجل ضمان إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري".

وأوضح: "معبر رفح البري بمثابة شريان الحياة من مصر الشقيقة، والذي يقدم الإسناد الكبير للقطاع الصحي والإغاثي لعدد كبير من العائلات المنكوبة"، مؤكدا: "نعمل مع الأشقاء في الهلال الأحمر المصري على تلبية احتياجات المرضى والمصابين في مستشفيات غزة".

